【潛逃港人】譚耀宗︰家屬若冀國際插手未必有好處　湯家驊︰內地不受國際人權公約約束

▲ 全國人大常委譚耀宗指，被扣留港人家屬若冀國際插手事件，未必有好處。（資料圖片）

2名涉嫌偷越國（邊）境犯罪的港人，被刑事拘留在深圳鹽田公安分局已20多天。全國人大常委譚耀宗今早接受電台節目訪問時指，家屬關心案件及希望特區政府協助，是很合理的事，但如果希望國際插手，未必對事情有好處，「你都聽到蓬佩奧一講嘢，華春瑩即刻駁斥佢」。

對於家屬委託的律師一直未能會見當事人，譚耀宗表示，從公開資料得知，被拘留人士已經有官方委派的律師，因此不需要其他律師，但他直言不清楚官派律師有否接觸過有關12人，而根據內地規定，在偵查階段除律師外，其他人包括駐粵辦或家屬不可接觸當事人，稱有關做法與內地其他案件一致。

譚耀宗說，偷越國（邊）境罪並非嚴重罪行，最多判囚一年，但如果涉及領導策劃、指揮他人或者集團式犯案等罪行，性質就有不同。至於其中一名涉嫌觸犯港區安全法的港人，會否由內地處理，他稱一般而言，即使有當事人離港時屬「棄保潛逃」，內地不會審理當事人在港的案件，「唯一切只屬估計，須留待移交檢察院時覆核或起訴，才會公布控罪」。

譚耀宗續指，以往有人在香港犯案後遁合法途徑進入內地，特區政府要求內地協助逮捕及送回逃犯，但今次12人偷越邊境，情況不同。他強調每個個案性質不同，都要依法行事。

行政會議成員、資深大律師湯家驊在同一個電台節目上指，絕對明白家屬的焦慮，但認為大家要明白在一國兩制下，香港和內地是兩套完全不同的司法體系，香港是得天獨厚，遇到涉及人權的問題時，香港法院可以引用國際人權公約，但公約並不適用於內地和台灣。

湯家驊指，內地過往願意將疑犯移交回香港，都是一個「體恤」香港的安排，並不是法理上的規定，但修例風波破壞了香港和內地之間的信任。他認為，從內地角度而言，12名被深圳鹽田公安分局被刑事拘留的港人，是因為反修例事件而犯下罪行，明顯是極之反對香港和內地有任何移交逃犯的協議，而且他們是棄保潛逃，即表示他們不希望在香港接受審訊，如果有人認為相關人士希望特區政府將他們引渡回港受審，「是過於樂觀，甚至不切實際的假設」。

至於外交部發言人華春瑩指，12人「企圖把香港從中國分裂出去」，外界關注到他們在內地是否會被控其他罪行。湯家驊指，從基本事實而言，12名人士之中只有一位涉嫌觸犯港區國安法，如果內地當局扣押過後，從對方身上發現證據，顯示他有其他犯罪意圖或行為，「這是未知之數，現時也很難說得準」。

湯家驊又指，根據港區國安法第55條，涉嫌觸犯港區國安法而要在內地審訊的情況有3種，包括案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況、特區政府無法有效執行的嚴重情況、出現國家安全面臨重大現實威脅的情況，目前暫時看不到此案出現上述情況。

有份協助12人家屬的民主黨立法會議員涂謹申表示，目前當事人連家屬委聘的律師都不能見，並不合理。據他了解，官方委聘律師一般是當事人沒有錢聘請律師，政府才提供的援助。如果當事人真的「自願」接受官方律師而不接受家屬委聘律師服務，都應先讓家屬委聘律師與當事人見面，雙方交代清楚，而不是像現時般資訊封閉，只有公安一面之詞。

至於將當事人送回香港受審，涂謹申不同意湯家驊所指是一種「體恤」安排，因為中國內地和香港是中央與特區的關係，將涉嫌在香港犯法的人移交回香港，有助香港安定繁榮、整體利益，23年以來行之有效。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖