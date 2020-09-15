搪瓷大王家族掀爭產訴訟　 陳方安生弟婦被判敗訴

▲ 搪瓷大王家族爭產案，原告陳禹嘉獲判勝訴。(資料圖片)

已故搪瓷大王陳兆民第二任妻子黃秀珍早年病逝後，其嫡孫陳禹嘉與女兒陳美珠展開爭產訴訟，陳美珠為前政務司司長陳方安生弟婦。案件早前於高等法院審結，法官今（15日）頒下判詞，裁定陳禹嘉一方勝訴，並批評陳美珠自廿年前起覬覦母親財產，並將母親「綁架」至美國，以防母親擅自立下遺囑，反映陳美珠為人自私及唯利是圖。

法官於判詞中指出，黃秀珍生前先後於1978、1992、1999、2001及2004年立下5份遺囑，內容方向大致相同，均表明將遺產全數留給兒子陳一心及孫兒陳禹嘉，而陳禹嘉於訴訟中的立場是，上述5份遺囑均為有效。陳美珠一方則反指母親立下5份遺囑時，均在陳禹嘉父子影響下進行，因此遺囑應屬無效。

法官於判詞中分析，指陳禹嘉及其一方的證人均誠實可靠，相反，陳美珠的證供則反映她是一個唯利是圖的人，原因可追溯至1978年陳兆民去世不久後，黃即執行了分身家協議，法官認為黃作為母親，若非陳美珠引起爭拗，她絕無需要透過如此正式的方式與女兒分身家。

法官又指，陳美珠自1999年起已覬覦母親的財產，而法官亦留意到她作供時，會就著自己的目的而度身訂造證供，例如當提及母親作出對她不利的決定時，她會形容母親的神智非常不清醒，相反，當提及對她有利的決定時，她則形容母親神智狀態極佳。

法官又批評陳美珠於2005年將母親「綁架」到美國，目的只是為了嚴密監控母親，試問一個當時已年屆88歲而且不諳英語的老婦，又怎會願意離開熟悉的城市，前往一個沒有親朋戚友的地方居佳？法官指這完全是出於陳美珠的自私目的，對母親十分殘忍。而當時陳美珠並不知道母親已先後立下5份遺囑，因此她當時的目的，必然是為了預防母親在沒有她的監管下，私自立下遺囑。

法官又分析指，黃的5份遺囑方向大致相同，而將遺產留給兒子一方的家人，亦符合傳統上海婦女的做法，加上陳氏於非洲的生意全由兒子一手建立，黃不可能會將當中得益與女兒分享，因此黃才於1978年立下首份遺囑，將遺產全數留給兒子及孫兒。

至於黃立下5份遺囑時的神智狀態，法官考慮專家意見後，認為1978年的遺囑已遺失，而黃立下2004年的遺囑時，經簡易心智量表評估下，神智狀態不達標，因此法官裁定黃最後一份有效的遺囑是2001年立下的遺囑。而雖然法庭裁定2004年遺囑無效，但根據證人證供，黃於當時仍清晰表達要將遺產留給「仔仔」，亦即陳禹嘉。法官因此裁定陳禹嘉一方勝訴，陳美珠需支付訟費。

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記者：楊詠渝

