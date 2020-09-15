海洋公園今晚7時起網上預購門票　5日已額滿包括中秋節

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海洋公園本周五（18日）重新開放，今日（15日）晚上7時開放預約9月18日至10月1日的入園名額，截至晚上８時許，官網顯示購買普通入場門票的預約名額中，未來兩星期的周六﹑日（即9月19﹑20﹑26﹑27日）以及中秋節正日（10月1日）均已滿額。

海洋公園重開後會推出多項港人優惠，包括半年無限入場證及入場門票優惠，詳情即看：【下一頁】

▲ 海洋公園未來兩周有5日已預約滿額。（海洋公園官網截圖）

海洋公園本周五（18日）重開，開放時間為平日上午10時至晚上6時，週末及公眾假期為上午10時至晚上7時。為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，公園的客容量會作出相應調整，而所有訪客均須提前於網上預約到訪日期。如訪客沒有預約，將未能入園。

海洋公園表示，於休園期間錯過生日優惠的港人可於今年12月31日前，免費換領入場門票，詳見【下一頁】



首輪預約於今日晚上7時開始，訪客可預約9月18日至10月1日的名額；周五起系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約。

成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

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記者：陳梓蔚