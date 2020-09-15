海洋公園今晚7時預售門票逾2千人排隊輪候　網上購票要等半個鐘

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海洋公園本周五（18日）重新開放，今日（15日）晚上7時開放訂購9月18日至10月1日的入園名額。記者打算「偷步」早15分鐘測試購票系統，豈知已有逾百人正輪候購票。

海洋公園重開後會推出多項港人優惠，包括半年無限入場證及入場門票優惠，詳情即看：【下一頁】

▲ 下午6時45分的購票輪候情況。（網上擷圖）

當記者在下午7時嘗試購票時，輪候人數已經增至逾千人。

▲ 下午7時開售嘗試購票的情況。（網上擷圖）

記者在下午7時03分被彈出輪候頁面，再次「排隊」時已要等候逾30分鐘。

▲ 下午7時03分的輪候情況。（網上擷圖）

海洋公園將於2020年9月18日恢復營運，開放時間為平日上午10時至晚上6時，週末及公眾假期為上午10時至晚上7時。為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，公園的客容量會作出相應調整，而所有訪客均須提前於網上預約到訪日期。如訪客沒有預約，將未能入園。

海洋公園表示，於休園期間錯過生日優惠的港人可於今年12月31日前，免費換領入場門票，詳見【下一頁】



首輪預約於2020年9月15日晚上7時開始，訪客可預約2020年9月18日至10月1日之名額。由2020年9月18日開始，系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

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記者：陳梓蔚