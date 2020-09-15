監警會報告提52項建議　警方已落實3項

▲ 監警會主席梁定邦會後見記者。(陳國峰攝)

監警會今年5月就修例風波向警方提出52項建議，保安局成立專責小組跟進，警方今日（15日）在監警會會議上表示，已落實當中3項建議，包括由5個陸路總區指定各2個警署作臨時羈留處；與政府新聞處落實跨部門合作指引；及添置2,200個水馬在60個政府處所使用。

警方公布今年首8個月的投訪數字，共接獲763 宗投訴，較去年同期接獲的1,029 宗少266宗，下降25.9%。

截至本月4日，一共收到1895宗涉及反修例事件的投訴，當中609宗為須匯報個案，監警會通過當中98宗投訴，包括59宗投訴撤回個案、26宗無法追查個案、7宗簡便處理個案、2宗獲證明屬實、1宗未經舉報但證明實屬、3宗屬無過錯。2宗獲「證明屬實」均涉及前線警員粗言穢語的指控。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒