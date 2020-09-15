悼念6.4集會26人被票控 兩被告離港控方要求發拘捕令被拒

▲ 黎智英等共26人被票控於6.4當日涉參與未經批准集結等罪，案件今於西九龍裁判法院提堂。(程志遠攝)

今年支聯會申請於維園舉辦六四燭光集會遭警方反對，多名支聯會常委及壹傳媒創辦人黎智英、黃之鋒等人，分別進入維園悼念六四等，26人分別被票控非法煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結罪，涉及共39張傳票，案件今（15日）於西九龍裁判法院提訊。控方指被告羅冠聰及張崑陽已離港，要求發出拘捕令被拒，案件押後至10月15日再訊，以準備轉介區域法院的文件。

今再訊的13名被告依次為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤。13人被票控於2020年6月4日，在維園非法煽惑其他不知名人士，明知而參與1個未經批准集結。

除黎智英以外，其餘12人連同另外13人，另被票控參與未經批准集結罪，案件今首次提堂，13名被告依次為梁國華、何秀蘭、梁國雄、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、張崑陽及楊森。傳票控罪指，25名被告於2020年6月4日明知而連同他人參與未經批准集結；而李卓人另被票控1項與他人舉行1個未經批准集結。

控方指，法庭於今年8月4日向25名被告發出傳票，入境處紀錄顯示羅冠聰及張昆陽已離港，控方要求法庭頒下拘捕令，惟裁判官認為法庭未能確定兩人是在收妥傳票下離港。控方又要求對其餘被告施加不得離港的限制，裁判官聽取陳詞後，拒絕有關申請。

裁判官將案件押後至10月15日再訊，以準備轉介區域法院的文件，而39項傳票暫時不會合併處理，待轉介至區域法院再由法官決定，法庭並會再向離港的2名被告派發傳票，同樣於10月15日再訊。

李卓人於庭外發言指，以手持燭光形式悼念六四死難者不應被視為有罪，並指舉辦單位來年仍會堅持舉辦六四晚會。

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記者：林欣樂