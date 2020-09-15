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【新冠肺炎】兩名人士違反強制檢疫令今判罪成　即時監禁最長4星期

社會 19:41 2020/09/15

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2名人士因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日於裁判法院被判處即時監禁最長四星期。(經濟日報資料圖片)

衞生署於今(15日)表示，2名人士因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日於裁判法院被分別判處即時監禁四星期及21日。

首宗個案涉及一名24歲女子，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於4月16日離開其檢疫地點。她被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於東區裁判法院被判處即時監禁四星期。

第二宗個案涉及一名39歲男子，該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月19日及20日離開其檢疫地點。他被控兩項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日於觀塘裁判法院各被判處即時監禁21日，同期執行。　   

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有43人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

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責任編輯：洪芷晴

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