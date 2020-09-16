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《TENET天能》男主角+《蜘蛛俠》Zendaya合演愛情片　Netflix天價2.3億購入

娛樂 09:52 2020/09/16

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Netflix以天價港幣2.3億購入「蜘蛛女」Zendaya及《TENET天能》男主角尊大衛華盛頓的愛情片《Malcolm & Marie》。

近日正舉行之多倫多電影節中，Netflix一口氣買下幾齣人氣作品，交易銀碼相當驚人。當中最昂貴一部竟是由「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）及《TENET天能》（Tenet）男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）主演的愛情片《Malcolm & Marie》，售價高達3,000萬美元（約港幣2.3億），令人震驚。

最叫人嘖嘖稱奇的是，《Malcolm & Marie》並非甚麼大製作，兩位男女主角尊大衛華盛頓及Zendaya也未算是頂級巨星，Netflix仍落重本購入，此舉的確令人費解。

早前釋出尊大衛華盛頓及Zendaya於疫情期間秘密拍攝的新電影《Malcolm & Marie》有限資料，暫時只得一張黑白劇照曝光，劇情亦甚保密而仍未正式全面公開。

Netflix去年上架的原創電影《婚姻故事》，講述一對夫妻相愛很難的傷痛經歷。

由《Euphoria》主創Sam Levinson編導的此片，據傳與Noah Baumbach執導、Netflix去年上架前後均掀起熱話的原創電影《婚姻故事》（Marriage Story》類似。

入圍6項金球獎提名的《婚姻故事》，講述一對分崩離析的當代美國夫妻，他們雖然彼此相愛，卻無法繼續一起生活，寫實地呈現婚姻內部與雙方的複雜情感，以及感情關係中不對等的犧牲與奉獻，分別飾演男女主角的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與阿當載華（Adam Driver）更是演技大爆發，兩人勇奪多項影帝影后殊榮，阿當載華甚至連掃17項最佳男主角。

而於今夏僅花了兩星期便拍攝完畢的《Malcolm & Marie》，則融入了現今的時事議題，暫時得悉劇情講述尊大衛華盛頓飾演的Malcolm是一名電影製作人，與女友Marie（Zendaya飾）出席電影首映禮後歸家，兩人談及彼此的過去感情關係，沒料到竟引發一個想像以外的轉捩點，足以考驗他倆的愛情究竟有多深。

《Malcolm & Marie》主要拍攝場景位於加州文藝小鎮卡梅爾的私人建築內，劇組強調在疫情下拍攝，過程中所有環節均遵守相當嚴格的防疫措施，並得到荷里活不少工會，如美國導演工會（DGA）、美國演員工會（SAG-AFTRA）、美國編劇工會（WGA）的許可下拍攝。

早前盛傳Zendaya有機會主演昆頓塔倫天奴或會開拍的《標殺令》第3集。

小天后Zendaya人氣勁

歌影視三棲的美國小天后Zendaya，由迪士尼節目童星出身，到近年成為Marvel電影蜘蛛俠的女主角才備受注目。一向形象健康的Zendaya，在今年孭飛的HBO人氣新劇《Euphoria》卻一改戲路，飾演一名濫藥高中少女Rue Bennett，身邊同學亦面對各式各樣問題，包括濫交、吸毒及性罪行等，其出色表現教里安納度迪卡比奧也在訪問中提到十分喜愛《Euphoria》這劇集。

早前更傳出她有機會於鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的《標殺令》（Kill Bill）系列或會開拍的第3集，飾演第1集於廚房激戰中被「新娘」Beatrix Kiddo（烏瑪花曼飾）殺死的Vernita Green（Vivica A. Fox飾）的女兒Nikkia。

假如成事，Zendaya這場跟烏瑪花曼（Uma Thurman）決一死戰的為母復仇記，將被廣大影迷視為此系列的終極戲碼。

大導演基斯杜化路蘭看過尊大衛華盛頓在《臥底天王》的表現後，便選定他當科幻特務片《TENET天能》的主角。

至於36歲的尊大衛華盛頓（John David Washington）是黑人奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）的長子，7歲已客串父親主演的電影《Malcolm X》，之後也偶有幕前演出，曾有6年時間以美式足球員為職業，當球隊的跑衛。

他退出美式足球界後曾參演HBO劇《Ballers》，憑主演2018年電影《臥底天王》（BlacKkKlansman）而獲提名金球獎劇情組最佳男主角。神級導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）在康城影展看過此片後，便選定他當科幻特務片《TENET天能》的主角。

記者：Kristy

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