「大劉」38年佳釀　總估價逾2570萬

▲ 全場估價最貴拍品的是12瓶1990年的DRC羅曼尼康帝，高達170萬至 260萬元。（蘇富比圖片）

頂級富豪喝甚麼酒？蘇富比今年秋季洋酒拍賣，將由「劉鑾雄窖藏佳釀」打開幕帷，110項拍品的總估價超過2,570萬元。

110項拍品 蘇富比下月秋拍

對於下月3日的拍賣專場，華人置業前主席、「大劉」劉鑾雄表示，很高興委託蘇富比拍賣小部分個人窖藏，希望能藉這次拍賣，與各愛酒之人分享自己的收藏一隅，以及最珍愛的酒莊出品。

他透露，今批拍品是過去38年悉心收藏所得，意即30出頭已在收集。專場全屬法國佳釀，由布根地DRC （Domaine de la Romanée-Conti） 領銜，全場估價最貴的拍品是12瓶1990年的DRC羅曼尼康帝（圖），達170萬至260萬元；1996年的罕見6公升大瓶裝，單支估價已達100萬至160萬元。

同場並有La Tâche 及Montrachet的矚目年份美酒，也有傳奇釀酒師Henri Jayer出品。 波爾多方面則由一系列柏翠堡佳釀領銜，其中又以1982年及1990年的大瓶裝最受注目。

蘇富比亞洲區主席黃林詩韻形容，劉鑾雄遠見品味獨樹一幟，芸芸收藏領域都是先驅，洋酒窖藏規模之大世上罕有。拍行洋酒亞洲區主管貝安霖（Adam Bilbey）以「傳奇窖藏」描述其珍藏，收藏深度令人驚歎，且聚焦最罕有酒莊及最優秀年份。

大劉2月曾託蘇富比於倫敦拍賣英國名家David Hockney的《水花》，當時拍出2,410萬鎊（約2.4億元）。

責任編輯：姚沛鏞