  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 22:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「大劉」38年佳釀　總估價逾2570萬

休閒 21:11 2020/09/15

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

全場估價最貴拍品的是12瓶1990年的DRC羅曼尼康帝，高達170萬至 260萬元。（蘇富比圖片）

頂級富豪喝甚麼酒？蘇富比今年秋季洋酒拍賣，將由「劉鑾雄窖藏佳釀」打開幕帷，110項拍品的總估價超過2,570萬元。

110項拍品　蘇富比下月秋拍

對於下月3日的拍賣專場，華人置業前主席、「大劉」劉鑾雄表示，很高興委託蘇富比拍賣小部分個人窖藏，希望能藉這次拍賣，與各愛酒之人分享自己的收藏一隅，以及最珍愛的酒莊出品。

他透露，今批拍品是過去38年悉心收藏所得，意即30出頭已在收集。專場全屬法國佳釀，由布根地DRC （Domaine de la Romanée-Conti） 領銜，全場估價最貴的拍品是12瓶1990年的DRC羅曼尼康帝（圖），達170萬至260萬元；1996年的罕見6公升大瓶裝，單支估價已達100萬至160萬元。

同場並有La Tâche 及Montrachet的矚目年份美酒，也有傳奇釀酒師Henri Jayer出品。 波爾多方面則由一系列柏翠堡佳釀領銜，其中又以1982年及1990年的大瓶裝最受注目。

蘇富比亞洲區主席黃林詩韻形容，劉鑾雄遠見品味獨樹一幟，芸芸收藏領域都是先驅，洋酒窖藏規模之大世上罕有。拍行洋酒亞洲區主管貝安霖（Adam Bilbey）以「傳奇窖藏」描述其珍藏，收藏深度令人驚歎，且聚焦最罕有酒莊及最優秀年份。

大劉2月曾託蘇富比於倫敦拍賣英國名家David Hockney的《水花》，當時拍出2,410萬鎊（約2.4億元）。

責任編輯：姚沛鏞

拍賣 劉鑾雄 波爾多 收集 富豪

最高瀏覽

【奇蹟生還】泰國遭狠心夫擁吻再推落懸崖　孕妻1年後剖白恐佈經歷：從地獄回來
今日 12:32
【奇蹟生還】泰國遭狠心夫擁吻再推落懸崖　孕妻1年後剖白恐佈經歷：從地獄回來
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
10:40 2020/09/14
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相
18:40 2020/09/14
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相