教大頒授榮譽院士銜 表揚羅乃萱、何巧嬋

▲ 香港教育大學將頒授榮譽院士銜予羅乃萱（右）和何巧嬋（左），以表揚她們的卓越成就，以及對教大、教育界和社會的貢獻。（教大圖片）

香港教育大學將頒授榮譽院士銜予羅乃萱和何巧嬋，以表揚她們的卓越成就，以及對教大、教育界和社會的貢獻。

羅乃萱女士為家庭發展基金總幹事，2008年與友人共同創辦該會至今，一直致力推動家庭教育及品德教育的工作。羅女士本身亦為著名作家，對教育充滿熱誠。

雖然讀數學和道學出身，羅自幼熱愛筆耕，1985年出任著名雜誌《突破》的編輯，並於1992年獲擢升為總編輯。自此，她著作不斷，至今已出版超過60本書籍，更屢獲香港出版雙年獎殊榮，近年得獎作品包括《一日一點光》、《一字．心澄》等。

童年及少年時期的難忘經歷，令她深明推動家庭和諧及家長教育的重要。羅乃萱姊姊羅乃新是知名鋼琴家，門徒無數。

何巧嬋為資深教育工作者、作家及顧問。過去三十載，她一直致力為有特殊教育需要（SEN）的學童服務，為他們爭取平等學習的機會。

出任香海正覺蓮社佛教普光學校校長逾20年，她著手重建設備簡陋的村校校舍，令可入學的中輕度智障學生名額由60名大增至逾300名，並成功爭取興建將於今年秋季落成的學生宿舍。

當校長期間，她與多所特殊學校在任及退休校長創立「融通計劃」，讓SEN學童能與主流學校學生在同一課程架構下學習，實踐融合教育理念。她更在2009及2016年兩次協助家長提出司法覆核，成功促使政府為SEN學生設立延長學習機制及提供外籍英語教師資源。

何巧嬋自1987年至今出版多達180本兒童文學著作，現時亦是香港兒童文藝協會會長，在兒童文學界別具影響力。

責任編輯：姚沛鏞