特區政府感謝中央政府和內地核酸檢測支援隊

▲ 特區政府今為內地核酸檢測支援隊舉行歡送儀式，感謝中央政府和內地核酸檢測支援隊。（資料圖片）

為期十四日的普及社區檢測計劃昨日結束，約178萬3千人完成採樣。特區政府今（15日）為內地核酸檢測支援隊舉行歡送儀式，表示感謝中央，以及支援隊各隊員對香港的幫助和支持。

港府發言人指，檢測計劃能順利進行，有賴中央政府全力支持，短時間內安排570多名支援隊成員到港，大幅提升本港檢測能力，又感謝負責進行採樣的六千多名醫護人員和學員、負責支援工作的四千多名現職和退休公務員，以及肩負保安和物流工作的人員，又引述世界衞生組織及衞生專家的意見，指新冠肺炎冠狀病毒病未有有效療法和疫苗前不會消失，港府必須做好疫情防控和感染管理工作，包括繼續擴大特定組群或高危群組的檢測，指日後亦會反覆進行這方面的檢測工作。

行政長官林鄭月娥在儀式上指，普及檢測計劃除有助切斷新冠肺炎在社區的傳播鏈，亦讓特區政府更好的掌握疫情，從而更有信心逐步放寬社交距離措施，令香港市民生活恢復正常。她又在社交平台表示，對於579位內地核酸檢測支援隊隊員來港參與檢測計劃，並兩星期內完成約180萬個檢測，認為「令人敬佩和感動」。

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責任編輯︰尹櫻霖