【新冠肺炎】屯門五邑鄒振猷學校11歲學生初步確診　校方暫緩小六生面授課堂安排

▲ 屯門有小學生初步確診。

本港新冠肺炎第3波疫情緩和之際，屯門一間小學卻出現病毒感染個案。五邑鄒振猷學校昨日（15日）向家長發通告，指校內一名11歲學生初步確診，學校將會暫緩小六生原定今日（16日）恢復面授課堂的安排，並徹底消毒校園。

五邑鄒振猷學校表示，收到衞生署衞生防護中心通報，指有學生初步確診，確診個案為11歲學生，他最後上課天為9月11日星期五，該學生回校前已量度體溫，並通過學校正門體溫檢疫及有以酒精搓手液消毒雙手。

▲ 校方發出通告。

暫緩小六生恢復面授課堂安排

確診學生在校時主要使用禮堂，但全程有戴口罩，並在設有隔板的獨立空間進行網上上課，學生的座位是面對背，並有分隔距離。確診學生在校時，每日在上午11時半離校，並未有留校午膳或脫下口罩進食。

不過，該校將暫緩小六生在9月16日恢復面授課堂的安排，並會在9月16至18日進行校舍全面和徹底消毒，以保持校園衛生和保障學生健康。而各級學生將按原有課堂時間表進行網課，自修室服務暫停。校方會與衞生署衞生防護中心保持聯絡，並等待中心進一步指示。

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責任編輯：林愛娜