【新冠疫苗】特朗普預告美國4至8周內推出疫苗　比爾蓋茲： 一間藥廠有望10月底獲批推出疫苗

▲ 美國總統特朗普預告美國4至8周內推出疫苗。（相片來源：法新社）

由2019年12月至今新冠肺炎疫情已持續逾9個月，全球累計逾2,900萬人確診，各國目前仍努力研發疫苗。美國總統總統特朗普日前接受福克斯新聞訪問時表示，美國將在數星期內研製出新冠疫苗。

據特朗普當日在其Twitter透露，他當日接受「Fox and Friends」的採訪。據彭博社報道，美國總統特朗普於當地時間9月15日接受訪問時曾表示，與食品藥品監督管理局加快推動了研製疫苗的進度，更透露在4至8星期內可以推出。

特朗普在訪問中續指，加趕推出疫苗的目的並非出於政治原因：

我這麼做不是因為政治原因，而是我希望疫苗被盡快研製出來。

他指推動疫苗研發過程中推行了一個「空間機戰行動」，藉以加快進度：

如果沒有這項行動，你們幾年內都不會有疫苗。

比爾蓋茲：沒有一家疫苗能在10月底前獲准

不過，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 日前接受《CNBC》採訪時表示，現今正研發的新冠疫苗中，沒有任何一種可以在10月底前在美國獲得批准使用。不過他透露輝瑞 (Pfizer)進度比其他藥廠商領先，該藥廠已完成第一階段和第二階段試驗，並有良好的抗體水平，目前正進行第三階段測試，如果順利大有機會在10月底前成功申請申請到緊急使用許可。

比爾蓋茲續指，若證實疫苗有效，估計今年12月或明年1月會有兩至三間公司向有關當局申請批准使用。

輝瑞CEO Albert Bourla於14日表示，如疫苗證實有效及安全，公司有望在今年年底前讓美國民眾注射疫苗。而早前輝瑞已獲美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准，完成研發後可分發數十萬計新冠肺炎疫苗。

疫情至今全球累計逾2,900萬人確診，93.8萬人死亡，逾2,100萬人治療。其中美國感染及死亡個案最多，至今已有678.8萬人確診，逾20萬人離世。

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責任編輯：羅嘉欣