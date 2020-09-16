【恩愛夫妻】最靚仔令狐冲與太太相守26年　呂頌賢隔空為麥景婷慶生放閃

▲ 最靚仔令狐冲與太太相守26年，呂頌賢隔空為麥景婷慶生放閃。

被封為「最靚仔令狐冲」的呂頌賢，因為主力北上發現所以身處內地。日前，呂頌賢在微博隔空為太太麥景婷（前名麥麗紅）慶祝58歲生日。二人相戀26年，有共識不會生育的他們多年來保持甜蜜恩愛，羨煞旁人。

9月13日是麥景婷的58歲生日，丈夫呂頌賢因為工作長期逗留在內地，加上最近因為疫情關係，未能馬上返港為太太慶祝生日，只好在微博貼出舊有合照，隔空為太太送上祝福：「今年因為疫情，沒法好好回香港和夫人慶祝生日。只能遙遠啲送上祝福啦！happy birthday & all the best la！大家喜歡夫人的一起來送上祝福啦！」

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▲ 未能相聚慶祝只好分享舊照。（微博圖片）

呂頌賢麥景婷相愛26年

而麥景婷亦有回覆老公、公開放閃：「hubby~u are so sweet and thanks a lot!過去的一年確是『非一般的』，面對社會、世界所發生的一切一切...只想到一句『百般滋味在心頭』！但我深信，光明就在不遠處！謝謝每一位祝福我的朋友，也祈願你/妳們天天都～健康、幸福、快樂啊！」

夫婦結婚12年、相戀26年，依然像熱戀中的小情人一樣甜蜜。

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▲ 慶生合照是每年指定動作。（微博圖片） ▼ 點擊圖片放大 +2

呂頌賢北上發展

現年54歲的呂頌賢畢業於香港演藝學院，1995年於無綫劇集《笑傲江湖》飾演令狐沖，於內地港台三地爆紅，更被封為史上「最靚仔令狐冲」。

後來，他又參演了收視理想的劇集《離島特警》，人氣高企，不過自2000年起淡出香港幕前。

後來呂頌賢曾經開設連鎖餐廳，又考取潛水教練執照做潛水教練，於2005年起在內地接演電視劇集，後來把工作重心轉移到中國市場。

▲ 呂頌賢憑演TVB版《笑傲江湖》人氣急升。

最靚仔令狐冲呂頌賢茹素20年 與太太共識不生育永享二人世界

入行多年的呂頌賢絕少緋聞，在演藝學院就學時期曾跟同學黎海珊拍拖。1991年在亞拍攝劇集《大提琴與點三八》與萬綺雯合作擦出愛火，可惜當時二人太年輕經常吵架，分合多次最終還是分手收場。

於1994年呂頌賢拍攝《碧血青天珍珠旗》後，與比他年長4歲的麥景婷相戀，二人於2008年在關島結婚，當時已表示有共識不生育下一代，享受二人世界。至今夫婦不時周遊列國，在社交網站公開放閃。

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