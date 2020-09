【恩愛夫妻】最靚仔令狐冲與太太相守26年　呂頌賢隔空為麥景婷慶生放閃

▲ 最靚仔令狐冲與太太相守26年,呂頌賢隔空為麥景婷慶生放閃。

被封為「最靚仔令狐冲」的呂頌賢,因為主力北上發現所以身處內地。日前,呂頌賢在微博隔空為太太麥景婷(前名麥麗紅)慶祝58歲生日。二人相戀26年,有共識不會生育的他們多年來保持甜蜜恩愛,羨煞旁人。

9月13日是麥景婷的58歲生日,丈夫呂頌賢因為工作長期逗留在內地,加上最近因為疫情關係,未能馬上返港為太太慶祝生日,只好在微博貼出舊有合照,隔空為太太送上祝福:「今年因為疫情,沒法好好回香港和夫人慶祝生日。只能遙遠啲送上祝福啦!happy birthday & all the best la!大家喜歡夫人的一起來送上祝福啦!」

【集體回憶】呂頌賢陳少霞23年後再合體 揭「最靚仔令狐沖」呂頌賢凍齡之謎

▲ 未能相聚慶祝只好分享舊照。(微博圖片)

呂頌賢麥景婷相愛26年

而麥景婷亦有回覆老公、公開放閃:「hubby~u are so sweet and thanks a lot!過去的一年確是『非一般的』,面對社會、世界所發生的一切一切...只想到一句『百般滋味在心頭』!但我深信,光明就在不遠處!謝謝每一位祝福我的朋友,也祈願你/妳們天天都~健康、幸福、快樂啊!」

夫婦結婚12年、相戀26年,依然像熱戀中的小情人一樣甜蜜。

【亞視永恆】張家輝29年前Rap住介紹亞姐 曾自爆ATV年代每逢做完大騷必哭

▲ 慶生合照是每年指定動作。(微博圖片) ▼ 點擊圖片放大 +2

呂頌賢北上發展

現年54歲的呂頌賢畢業於香港演藝學院,1995年於無綫劇集《笑傲江湖》飾演令狐沖,於內地港台三地爆紅,更被封為史上「最靚仔令狐冲」。

後來,他又參演了收視理想的劇集《離島特警》,人氣高企,不過自2000年起淡出香港幕前。

後來呂頌賢曾經開設連鎖餐廳,又考取潛水教練執照做潛水教練,於2005年起在內地接演電視劇集,後來把工作重心轉移到中國市場。

▲ 呂頌賢憑演TVB版《笑傲江湖》人氣急升。

最靚仔令狐冲呂頌賢茹素20年 與太太共識不生育永享二人世界

入行多年的呂頌賢絕少緋聞,在演藝學院就學時期曾跟同學黎海珊拍拖。1991年在亞拍攝劇集《大提琴與點三八》與萬綺雯合作擦出愛火,可惜當時二人太年輕經常吵架,分合多次最終還是分手收場。

於1994年呂頌賢拍攝《碧血青天珍珠旗》後,與比他年長4歲的麥景婷相戀,二人於2008年在關島結婚,當時已表示有共識不生育下一代,享受二人世界。至今夫婦不時周遊列國,在社交網站公開放閃。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2