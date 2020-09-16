【新冠肺炎】消息：本港今日新增約11宗確診個案　

▲ 消息指本港今日新增約11宗確診個案。

新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（16日）新增約11宗新冠肺炎確診個案。昨日（15日）新增4宗確診個案，均為輸入個案，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。

此外，屯門五邑鄒振猷學校一名11歲學生初步確診。據了解，她是早前一名曾光顧屯門都城餐廳確診者的女兒，即看：【下一頁】

港府昨日再宣布放寬社交距離措施，包括周五起食肆可供堂食至午夜，多個場所重開，即看：【下一頁】

海洋公園昨亦宣布將於周五（18日）重開，即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩