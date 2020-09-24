【夫妻的世界】夫妻吵架多是雞毛蒜皮瑣事 鄧藹霖：男人是極愛面子的生物

▲ 圖片來源：《開心速遞》劇照

老夫老妻經常起齟齬的，十居其九都是源自雞毛蒜皮的瑣事。

「司機先生，麻煩你前面方便嘅地方停車，我哋想落車。」交通頗為擠塞，時間又較鬆動，所以太太作出了簡單的決定，提早下車準備緩緩步行到對面街的餐廳去。

料不到如斯卑微的抉擇，她也無權作主。身旁的丈夫反應激烈，扯高嗓門叫：「不！不！不！司機，你車我哋去到餐廳門口！」

太太的臉頰旋即猛然抽動，豈有此理！這已不是頭一趟了，上次太太坐於座位的右邊，所以要求司機靠右邊停車，但丈夫卻命令司機要靠左邊停下來，在陌生人面前公然跟她對着幹，壓根兒沒有給她留一絲的面子。

男人這種生物很奇怪，他們可以不要錢，甚至不要命，但一定要守着自己的面子。男人極愛面子，卻不會給別人面子，尤其是身邊的太太。

丈夫的波友老早輕輕的提示太太：「喂，你老公聽覺唔掂喎，幫佢配耳機啦！」太太耐心地勸導，千請萬請才說服丈夫跟她去買耳機，花上數萬元也在所不辭，結果卻無辜成為丈夫的出氣袋，「你哋阿媽真煩，迫我戴埋啲咁嘢，搞到我耳仔鬼咁唔舒服……」丈夫在子女面前噘嘴埋怨。

其實又是面子作祟，在波友面前戴耳機，豈不是公然承認自己老了、衰退了？豈有此理！你愛面子我不愛嗎？向來溫婉嫺淑的太太突然大聲一喝：「司機先生，停車！我要立即落車！」

太太頭也不回地拂袖而去，卻沒想到丈夫的膝蓋正隱隱作痛，怎樣行呢？

全文刊於《經濟日報》，原題為「老夫老妻」