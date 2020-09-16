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【復課】今起部分中小幼學生獲安排回校　家長嘆疫情下與子女「困獸鬥」

社會 10:44 2020/09/16

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灣仔聖公會聖雅各小學全級小六生獲安排回校對卷。（林宇翔攝）

全港中小學及幼稚園今日（16日）起可按校情率先安排不多於六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動，有小學安排小六生返校對卷，多名學生均表示心情既緊張又期待，最希望與同學面對見聊天，灣仔聖公會聖雅各小學校長笑說看到學生「想𡃶佢哋兩啖」，亦有家長嘆疫情下與子女困獸鬥。

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灣仔聖公會聖雅各小學今日起一連3日起，安排全級小六生回校半天，核對於上學年完成但在「提早放暑假前」未及對卷的小五呈分試，並按各科需要補課；下周一至二則安排小一生回校適應。

嚴敬文同學表示，疫情停課期間無法與同學見面，自己亦不懂「開zoom」聊天，因此今日回校十分期待與同學見面，「zoom住隔住螢幕講嘢，有時都聽得冇咁清楚，講嘢機會都冇咁多，通常都要聽老師講嘢。」他說停課期間幸好有姊姊陪他玩，亦可以在家打機，「不過我哋依家都要溫多啲書、做多啲運動，因為我開始愈嚟愈肥。」

小六生嚴敬文說，因為自己「愈嚟愈肥」，要做多些運動。（林宇翔攝）

雖然該校教師已預早透過電話通知學生呈分試成續，女同學任思衡說仍然感到十分緊張，亦很想跟老師同學見面、聊天，她指停課期間要在家上實時網課及觀看預先錄製影片，每天大概要花2至3小時用電腦，「所以都好容易有近視」。她自言今次呈分試表現一般，因此她在父親陪同下已預習全個六年級的數學及英文，希望在餘下2次呈分試爭取更好表現。

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今早送女兒回校的楊太說，自己本身是家庭主婦，形容疫情期間是「困獸鬥」，「一日24小時對住佢（女兒），真係會傷感情」，但相信疫情過後情況會有改善，她亦相信小六已經有足夠自理能力，故放心讓女兒回校。

家長楊太形容疫下與女兒共對是「困獸鬥」。（馮琪雅攝）

該校校長張勇邦表示，為預備復課，近日已進行「超薄納米消毒噴霧」清潔全校，包括消毒冷氣及抽風系統。他亦暫無收到首批回校的小六生家長表示拒絕讓子女回校，相信家長們亦十分緊張子女的呈分試成績。網上開學後今日首度見到學生，指親身接觸學生與平日隔著螢幕是完全兩回事，笑言「想𡃶佢哋（學生）兩啖」。

校長張勇邦慨嘆疫下無法與學生見面。（林宇翔攝）

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記者：馮琪雅

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