【1折著數】朗豪坊POP UP eSTORE現金券明日登場　必搶10元買Champion、agnès b.百元現金券【內附連結】

▲ 由明日（9月17日）起，逾70個品牌現金券再度全新震撼登場，使用期橫跨聖誕新年折扣旺季。（官網圖片）

朗豪坊於7月中推出的網上商店POP UP eSTORE，大部分品牌現金券一開售旋即被搶購一空。由明日（9月17日）起，逾70個品牌現金券再度全新震撼登場，使用期橫跨聖誕新年折扣旺季，讓大家盡享消費折上折，首周最矚目的著數優惠，必搶10元買Nene Chicken、agnès b.、Champion價值100元之現金券。

由明日（9月17日）下午2時開始，逾70個全新人氣餐飲、美容、服飾品牌現金券將低至7折加碼推出發售，現金券更具3大必買特色：

1.購物時使用數量無上限。

2.可與商戶優惠（特價貨品、套裝貨品及所有折扣優惠）同時使用。

3.有效期長達90日至1年，橫跨今年聖誕至明年新年都適用。

▲ 朗豪坊POP UP eSTORE重開首周，可於9月17日（星期四）下午6時，以10元搶購agnès b.之100元現金券。（agnès b IG圖片）

今次參與商戶版圖，更擴大至雲集超過50個國際頂尖化妝、護膚、美容、香氛及個人護理品牌的BEAUTY AVENUE，換言之於eSTORE購買現金券，可於店內任何一個美容品牌使用，更同時適用於BEAUTY AVENUE每年10月舉行的全店優惠活動！對於各位愛美之仕，相信找不到不買的理由。

其他精選參與品牌包括：AAPE、CATALOG、Dr. Martens、fresh、GODIVA、innisfree、LANEIGE、龍島、丸十寿司日本食堂、NAMCO WONDER PARK、天吉屋、道頓堀御好燒專門店等。

作為精明消費者，一定先以低至7折入手心儀的商戶現金券，再趁商戶優惠期間消費，盡享折上折優惠！

▲ 想以10元搶購Champion的100元現金券？記住這個日子：9月19日（星期六）下午2時。（Champion IG圖片）

開店首周限定激筍優惠

朗豪坊POP UP eSTORE重開首周，一連4日（9月17日至9月20日），每日下午2時及下午6時會推出兩個人氣品牌100港元現金券，以10港元超優惠價發售，包括agnès b.、BIGPACK、Champion、Herschel、Levis、Nene Chicken、Skechers及川莊。以下係各品牌現金券之搶購時間，大家記得mark實喇：

9月17日（星期四）

2pm Levis

6pm agnès b.

9月18日（星期五）

2pm Nene Chicken

6pm 川莊

9月19日（星期六）

2pm Champion

6pm BIGPACK

9月20日（星期日）

2pm Skechers

6pm Herschel

記者：Elenor