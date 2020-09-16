【難敵疫情】美國Century 21百貨公司宣布破產　59年歷史曾為《色慾都巿》取景地

▲ Century 21百貨公司宣告破產，位於紐約downtown是最著名最大的一間。（圖片nycgo.com）

又是新冠疫情惹的禍，在美國因為疫情持續令不少百貨公司巨頭相繼破產或倒閉，包括Barneys New York、Lord & Taylor和Neiman Marcus等，今日很不幸又多一位新成員加入破產行列，正是著名以銷售過季designer label時裝的Century 21百貨公司，紐約從此又少了一個好去處。

▲ Century 21百貨公司宣告破產，位於紐約downtown是最著名最大的一間。（圖片nycgo.com）

▲ 《Sex & the City》曾經在紐約的Century 21百貨公司取境。（網上圖片）

Century 21百貨公司在美國有13間店舖，開業於1961年，最著名的一間位於紐約downtown，地址亦即是當年世貿中心隔鄰。當年911襲擊事件世貿雙子塔倒塌，世貿旁的它竟然沒有絲亳損傷，大家都覺得嘖嘖稱奇，但估不倒它避得過恐襲，反而逃不過這一場疫情。

上星期Century 21向外宣佈申請破產保護，將會關閉所有業務，而背後的原因是因為保險公司沒有按合同承擔在疫情中所遭受到的損失。

▲ 宏偉的大堂，從此消失。（圖片nycgo.com）

位於紐約Manhattan downtown的Century 21百貨公司，一直是當地時尚人士尋寶的聖地，專營售過季高級時裝，衣褲鞋襪、甚至內褲和日用品一一落齊，行李部更是值得一逛，一個接近港幣萬元的Tumi行李箱，在這裏都只不過是300多美元起，而且它早上由7：45開始營業，難怪本地人上班前或旅客一落機都會趕往尋寶。

▲ 地庫的行李部非常吸引，不少人都在這裏購買著名品牌的行李箱。（網上圖片）

更值得一的是《Sex & the City》亦曾經在該處拍攝，而該劇的服裝指導Patricia Field亦承認當初因為拍攝budget有限，早期劇中4位女主角不少服裝都是購自這裏，可惜的是今年關閉結業在即，百貨公司完成了它59年的使命，「大蘋果」從此又少了一個好去處了。

記者：何偉雄