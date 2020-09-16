【酒店優惠】港麗酒店30周年推自助餐住宿優惠　雙人豪華客房+自助早餐+自助晚餐$1,990起【附訂房詳情】

▲ 港麗酒店推自助餐住宿優惠，十分優惠！（圖片由港麗酒店提供）

香港港麗酒店開業至今30年，現推出住宿飲食優惠套餐，兩位$1990起可入住豪華客房及享用自助早餐及自助晚餐，猶如買食送住！

▲ 咖啡園美食（圖片由港麗酒店提供）

ConradHKTurns30 三十周年自助餐住宿專案定價港幣1,990元起（另收取加一服務費），套餐包括：

雙人豪華客房住宿乙晚

保證上午11時登記住房

咖啡園雙人自助早餐 (價值港幣700元)

咖啡園雙人國際自助晚餐 (價值港幣1,580元)

預訂日期: 由即日起至2020年11月29日

住宿日期: 由即日起至2020年11月30日

如大家想帶多一位朋友享用這住宿及飲食套餐（包括自助早餐及晚餐），需額外收費，收費如下：

4至12歲：港幣400元 / 位 (最多兩位) ；13歲或以上：港幣1,150元 / 位 (最多一位)。

有興趣人士可【按此】了解或直接【按此】預訂

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責任編緝：王芷瑩