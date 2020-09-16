【AQ水呃人？】 AQ水係乜水？ 揭開AQ科技水迷思

突如其來的疫情，令大家都更注重衞生，揀選口罩識得揀有齊3個E（BFE、VPE及PFE），而買消毒抗菌產品亦學會問清問楚成分、功效，不單純看牌子。疫情雖然有所緩和，但不代表可以鬆懈，反而應為選擇「看門口」的消毒抗菌產品多做功課。坊間對AQ水有不少討論，甚至有媒體報導AQ水呃人誤導市民，有人讚亦有人質疑，究竟誰對誰錯？一於逐點破解有關AQ水的各種迷思！

要了解消毒抗菌產品的功效，首要知道其成分以及原理！坊間的消毒抗菌產品大多是以酒精或化學物達致消毒的功效，不但容易致敏，在殺菌的過程更有機會對人體或環境造成負面影響。至於AQ水則是一種草本植物膠原生物製劑，主要成分以三葉草、青蒿素、苦皮素等多種天然植物萃取液，提煉和內發酵而成，不含藥性、人造香料和色素，只要將AQ水均勻噴灑於空氣、皮膚或物品表面上即可達至殺菌、抗菌的功效。

▲ AQ水是一種草本植物膠原生物製劑，以三葉草、青蒿素、苦皮素等多種天然植物萃取液，提煉和內發酵而成。

AQ科技水殺菌抗菌原理5步曲

想知為何輕鬆噴一噴就可做到殺菌、抗菌的功效？就要先了解AQ水的原理，由於噴灑出來的AQ水，可有效破解停留在空氣中、物件和肌膚的上細菌病毒鏈，截斷病毒鏈自然就可達致殺菌的功效，不但如此，AQ水可解除皮膚毒素，有助皮膚產生抗菌能力，並在修復細胞的同時鎖水，在皮膚表面形成保護膜，建立天然的屏障，抵抗外來的入侵。

▲ 不論是存在於空氣中、物件和肌膚的上細菌及病毒，都可以靠噴灑AQ水截斷其病毒鏈。

製造了無菌的空間，身體亦因而有時間休息「充電」，快速回復，實行由源頭減病抗病，達致標本皆治的效果。值得留意的是，AQ水之所以被形容為「全能水」，除因為它是以高科技萃取草本植物膠原所造成的生物製劑，更是一種高能量產品，淨化環境的同時，也淨化負能量分子。

AQ科技水7大功能不可不知

產品的功能是消費者最關注的一環，AQ水的功能可簡單分為7大範疇：通過生物科技天然殺菌，全面破解細菌病毒鏈，又不會不產生抗藥性；解毒兼過濾雜質入侵；從源頭分解甲醛、苯、二手煙等有機污染物；徹底分解臭味源頭除臭；建立皮膚屏障，達致抗菌、抗敏、抗衰老的防禦效果；淨化及製造無菌空間，給免疫系統休息，提升抵抗力；修護細胞組織，助皮膚快速產生抗菌能力。

▲ AQ水有助皮膚產生抗菌能力，修復細胞的同時鎖水，在皮膚表面形成保護膜。

AQ水的功能獲多個權威認證，而非廠商單方面發佈，當中包括由香港、新西蘭、中國、台灣等地多所檢測機構，就其病毒、細菌、安全性等不同方面進行測試，並獲得合格認證，似乎就不存在「呃人」之嫌。

AQ科技水5種配方全方位照顧

為照顧不同的用家的需要，AQ水細分為5款針對不同功能的配方：

多功能配方：可直接噴於室內外空氣、日用品、油性面部及身體皮膚患處、濕疹皮膚、頭屑等，亦可噴於水果殺菌。

幼兒配方：含多元護膚因子，可直接噴於幼兒身體、房間、日用品、餐具、破損口及患處等。

肌膚配方：可直接噴於乾性面部、身體、私密處及皮膚患處，亦可作爽膚水及敷面之用 ，達修護及活化細胞之效，可平衡pH值，增強皮膚彈性及光澤。

寵物配方：滲透力強，,可專門針對寵物較厚的皮膚和毛髮問題以及難聞異味，可直接噴於寵物的身體、日用品及患處。

環境配方：直接噴於空氣、新裝修環境、新傢具、車廂等，可針對甲醛、苯等有機污染物，即時分解空氣中的有害物質，迅速消除家居異味，更可徹底分解煙味及二手煙的殘留毒素。

▲ 成立於2008年的 AQ，多年來致力研發和生產消毒產品，以改善市民的亞健康問題。

（資料由客戶提供）