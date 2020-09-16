【Apple發佈會】全城網上教學iPad一度賣斷市　拆解2款全新iPad最平不用3千元入手

▲ 拆解2款全新iPad，最平的iPad 8不用3千元就可以買到。

新冠肺炎疫情未止，9月開學變網上開學，學生要用Zoom上堂，蘋果香港官網及本港多區電器舖的iPad一度斷市。Apple蘋果在2020年的發佈會雖然未有提到何時推出iPhone 12，但就公佈全新iPad 8及iPad Air 4，各有賣點。其中iPad 8以價錢取勝，不用$3,000港元就可以買到，而iPad Air就有5隻顏色！

iPad 8

最入門的iPad推出第8代，價錢親民，只需要$2,599就能買到32GB Wifi版本，即時已經可以到Apple官網訂購，最快9月18日出貨。如果是符合Back To School優惠的學生，更可以$2,449入手，適合現時需要網上教學的學生。

iPad 8外型維持了傳統iPad設計，螢幕10.2吋，有800萬像素單主鏡頭及FaceTime HD前鏡頭。內建A12四核心處理器，CPU性能比過往提升40%、圖形處理能力提高2倍。

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售價

Wi-Fi版

32GB：$2,599

128GB：$3,399

Wi-Fi+Cellular版

32GB：$3,599

128GB:$4,399

iPad Air 4

新推出iPad Air 4有5隻顏色，除了最基本的銀色、太空灰、玫瑰金色外，更新增了帶點粉彩顏色的綠色及天藍色，相信不少OL會喜歡。iPad Air 4沒有home鍵，但就在Power按鍵加入Touch ID功能，非常方便。

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iPad Air 4是首部採用最新A14 Bionic晶片的產品，較上代增強40%運算效能及30%圖像處理能力。屏幕10.9吋，支援2,360 x 1,640 pixels解像度，而且設計也改為為與iPad Pro幾乎相同的四方磚設計。

Apple今年為iPad Pro推出的Magic Keyboard，同樣適用於iPad Air 4，可以懸浮操作。iPad Air 4亦支援Apple Pencil 2，為首部iPad Pro系列外支援Apple Pencil 2的產品，可以以磁吸方式貼上機身，支援無綫充電。充電改為USB-C 插槽，不但傳輸速度有10倍提升，更可以接駁相機傳輸相片或影片。

售價

Wi-Fi 版

64GB：$4,799

256GB：$5,999

Wi-Fi + Cellular 版

64GB：$5,799

256GB：$6,999

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責任編輯：陳珈希