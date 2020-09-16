【聖荷西謀殺案】鄭秀文為新片10磅　阿Sa蔡卓妍珍藏Sammi專輯

▲ 鄭秀文和蔡卓妍在《聖荷西謀殺案》再結片緣。

鄭秀文（Sammi）和蔡卓妍（阿Sa）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享合作《聖荷西謀殺案》點滴。鄭秀文和蔡卓妍在戲中演一對好姊妹，Sammi透露自己的角色非常複雜：「這個相信是入行以來，遇過最複雜的角色。當初收到劇本，內心好興奮，像找搵到一個作為演員幸福的感覺。這個角色有好多變化同層次，既善且惡，相當複雜。」

Sammi和阿Sa在10多年前已於《戀上你的床》結片緣，但兩人這次合作才正式有對手戲，拍攝過程令阿Sa十分興奮：「上次只有好少場口合作，同埋當時我是新人，不夠膽同前輩講嘢。到現在再有機會合作真是好開心，自己好鍾意睇Sammi的戲，同埋屋企珍藏了好多張Sammi的專輯。」

▲ 蔡卓妍是鄭秀文的歌迷。

不說不知，原來Sammi專輯對於阿Sa來說如同「獎品」，蔡卓妍笑說：「要考到10個100分，阿媽才讓我買1張CD，我前幾日不用開工在家執嘢，發覺原來儲儲埋埋都有好多張，這批絕對是私人珍藏。」聽罷，Sammi不禁報以甜甜的微笑。

為迎合角色，Sammi坦言拍攝前主動增磅，盼在銀幕呈現不一樣的感覺：「增肥了差不多10磅。因為套戲有一、兩場情慾戲份，想除衫後，自己身體狀態可以同舞台上的Sammi有個距離，令角色更加鮮明，不想觀眾一見到我手臀就猜到是Sammi，周身肌肉又瘦那樣。」