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【湊B辛酸】日做12小時放工幫忙湊孖女　新手爸拒半夜餵奶：瞓得夠先有精神返工

育兒經 11:21 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

新手爸認為，自己下班後已幫忙湊孩子，希望太太能半夜起身餵奶。

父母要照顧新生兒往往手忙腳亂，若是孖胎就更辛苦，只是每晚半夜餵奶，已令父母難以安眠。一名育有初生雙胞胎女兒的外國爸爸就在網上求助，認為自己工時長，而妻子為全職媽媽，半夜起身餵奶的責任應由妻子兼負，但就與妻子的意見有分歧。

外媒報道，這名爸爸在網上討論區Reddit發帖，他表示，太太在3周前剛誕下一對孖女，太太為全職媽媽，他們亦聘用保姆，每周4天工作，做所有家務。而他要輪班工作，每日工作12小時，每周工作72至84小時，有時需要上夜班。

半夜餵奶成爭執原因

不過，他強調，在他下班後都會幫忙照顧孩子，只是他希望太太能半夜起來餵奶，因他需要睡覺才能上班。

太太認為這不公平，但其實日間當孩子睡覺時，太太也可以睡上兩小時，但我在工作時不能這樣做。

爸爸又表示，自己周末很早就起床，在太太睡覺時照顧孩子，他認為自己已經盡了所能。

網民對此意見亦有分歧，有人認為他工作辛苦，太太應該多體諒，而且家中聘用保姆，爸爸下班後亦有幫忙照顧孩子，已經盡了責任。不過，亦有人認為，太太只誕下孩子3周，身體仍未恢復，惡露未排清，非常疲憊，而且當他決定生育，就應有晚上要起身餵奶的心理準備。

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責任編輯：王明芳

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