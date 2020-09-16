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【反黑路人甲】張振朗賴慰玲甜蜜放閃　高彬：當高彬的女人如何？

娛樂 11:37 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《反黑路人甲》張振朗賴慰玲甜蜜放閃。

TVB劇《反黑路人甲》最受歡迎CP蔣千霞（賴慰玲 飾）和高彬（張振朗 飾）終於心意相通，二人在大放閃光彈，高彬的霸氣宣言更迷倒不少觀眾。

昨晚《反黑路人甲》劇情講述蔣千霞終於知道高彬沒有背叛蔣家，而是和細倫（王浩信 飾）合謀接近晨爺（姜大衛 飾）身邊，調查蔣家三父子被殺一案。

【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】

高彬瘋狂對大小姐撒嬌。（《反黑路人甲》截圖）

早有情愫的二人在誤會解開後一發不可收捨，高彬瘋狂對蔣千霞展開一輪撒嬌，蔣千霞亦全單照收。可惜高彬因晨爺一事被逼離開，蔣千霞則在屋內等待高彬回來。

當高彬再次回到屋內，蔣千霞表現小鳥依人，高彬立即霸氣表白：「我想過了，做蔣家駙馬不適合我，但當高彬的女人，妳有沒有興趣？」蔣千霞立即展露笑容，二人有情人終成眷屬。

【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲　Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道

好一招欲擒故縱。（《反黑路人甲》截圖）

早前張振朗接受TOPick訪問時表示：「今次和賴慰玲的感情線令我很驚喜，江湖大家姐和卧底，我很喜歡那種相愛不能愛的感覺，有觀眾反映大家姐和高彬很浪漫，但拍攝時我們又不太覺得。她是很好的對手，我們不斷討論怎樣做得更好，不要浪費這段劇情。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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