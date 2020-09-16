【食用安全】台灣實測指保鮮盒用一年膠邊含10億細菌　霉菌釋出黃麴毒素嚴重可致肝癌

▲ 保鮮盒用一年膠邊含10億細菌，釋出黃麴毒素傷肝腎嚴重可致肝癌。

新冠肺炎疫情下，不少打工仔均會帶飯盒減少外出，但保鮮盒要清洗乾淨。台灣實測發現，保鮮盒使用一年後，膠圈含菌量逾10億，膠邊3日不洗霉菌激增10萬倍，釋出的黃麴毒素可傷肝腎嚴重致癌。

台灣東森新聞台早前委託實驗室，從民眾家中找來已使用1年的保鮮盒，實驗室教授挑出保鮮盒膠邊採取樣本，利用檢測食品衛生的冷光儀，檢查其細菌含量，該儀器最大讀值可達到10萬，惟樣本檢測時，竟連數字都無法顯示，數據已探爆表。

保健及營養系暨研究所助理教授李政達表示，儀器顯示，樣本的含菌量是「無限大」，粗略估計膠邊上的細菌數量，至少超過10億細菌。

同場加映，隔夜菜致癌風險：

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膠邊3日不洗霉菌激增10萬倍

報道指，密封的保鮮盒，經頻繁使用後，膠邊會變硬，膠邊和保鮮盒蓋之間會產生縫隙，易積藏食物殘渣及水份，如果清潔不當便會發霉，會變成細菌滋生的溫床。若膠圏3天不洗，霉菌便會以10萬倍增加，甚至釋出黃麴毒素。李政達表示，黃麴毒素為致癌物，長期攝入損害肝臟及腎藏，甚至可誘發肝癌。

飯盒的防漏膠邊是孳生霉菌的溫床，不少人都沒有將盒蓋膠邊拆出來清洗的習慣。兒科專科醫生洪之韻曾指出，若發現家中的膠器皿發霉，即代表家中不通風。若發現器皿出現白色黏性液性，就要小心，因為這是霉菌出現的先兆。

要有效消滅霉菌，她建議將器皿分拆，再用1：99的漂白水清洗，並拭擦表面，然後抹乾放在通風地方。

霉菌依附在膠質表面時，只用水不能沖走，即使用蒸汽消毒，膠面仍會有殘餘霉菌，需擦走才可以。

建議清洗方法：

經常用刀或尖利工具挖出飯盒或水樽膠邊清洗，有需要時用牙刷擦淨，完全風乾後才置回膠條

若膠條出現頑固污漬，可用梳打粉溝水，用牙刷擦走或浸一晚

若已出現霉點，可以稀釋漂白水浸洗，但最後必須用洗水洗淨，確保無殘留

用保鮮紙分隔飯盒和蓋，減少飯餸汁滲入膠邊的機會

責任編輯：羅嘉欣