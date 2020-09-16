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【明星扮靚】張寶兒連環貼泳裝照成熱話　Bowie自揭海邊拍性感相有原因【多圖】

娛樂 12:06 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

張寶兒獲袁偉豪批准分享性感照。

張寶兒連日來於社交平台分享高衩泳裝照，其性感造型盡顯身段，令張寶兒即成為網民熱話。難得男友袁偉豪批准性感，張寶兒到海邊取景拍攝，並分享對海洋的感受。

張寶兒日前再貼新泳裝照片，不論是彩色照片或黑白照片，也一樣非常性感。

【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】

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她寫道：

你知道海洋嗎？﻿
它的平均深度為3800米﻿
是大氣層的三倍有多；﻿
以為海水是透明的﻿
海洋卻又深不見光﻿
以為海水是透徹的﻿
海洋卻又濁以孕育無數生物﻿
站在這個海洋中﻿
只能學會辨識自己的能見度﻿
明白自己的盲目範圍一定不只一個盲點﻿
因此尊重其他生物的生存空間﻿
謙卑 才有契機生智慧。﻿
#海洋仍舊是我其中一個最棒的生命師傅 #有空總要探望下他老人家 #拍個合照 #黑白刷舊 
#unseenocean #eveningbeach #fallbeachfashion #beachfashion #oceanwave #blackwave #fashionwave #blueeyeshadow 
#blackswimsuit #blackonepiece #swimsuitwithblazer #swimsuitfashion #monotone #blackandwhite #monotoneswimsuit #monotonescenery

張寶兒藉著文字，解釋自己今次出海拍攝性感照的原因，全因她對海洋的熱愛，並以相片呼籲大家多珍惜及保護海洋生物，用心良苦。

張寶兒身形一向十分標準。（取自IG )

【性感婚紗】袁偉豪表示非卿不娶　待嫁張寶兒晒低胸透視水著婚紗

雖然張寶兒未有於社交平台內提及男友，但她日前回應傳媒時表示袁偉豪已看過這輯照片。

張寶兒這輯照片是出自陳自瑤荷花池照和譚凱琪「海魔」造型照的攝影師，網民都對這數輯照片議論紛紛。

再睇陳自瑤和譚凱琪靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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