【食用安全】到銅鑼灣店食燒牛肉疑爬出巨蟲　連登絲打：食咗一大半先發現

▲ 有網民到銅鑼灣店食燒牛肉，疑牛肉中有巨蟲爬出。

食牛食出巨蟲？一名網民近日分享，光顧銅鑼灣某間牛肉專門店期間，進食爐燒牛肉時疑似有條狀物爬出。事主指自己食到一大半才發現，憂心不明物體是蟲，但亦有其他網民懷疑是牛血管。

一名女網民近日在網上討論區「連登」分享經歷，指自己在銅鑼灣一間牛肉專門店進食牛里脊配大啡菇時，將牛肉切好後放上爐燒了一會，突然有不明物體爬出。事主有懷疑過不明物體是否牛筋，但從肉眼判斷認為疑似是蟲，心底希望不是蟲，又指自己是吃了一大半才發現條狀物。

有網民回應樓主，指前幾年台灣也有類似事件發生，最後證實是牛血管。有網民就留言稱：「咁大條，係咪蟲好易睇」，亦有網民指條狀物是「牛的輸精管」。樓主隨後又上載一張照片，指不明物體尾部是呈尖頭狀，與牛血管不同。另有網民問樓主有否拍片，但她就表示：

無錄，小妹原本放舊生肉上去個陣無條野，同朋友傾左陣計，突然走左條野出黎，影相個陣，之後已經唔郁。

早前內地一名23歲男子被發現確診感染「曼氏裂頭絛蟲」（裂頭蚴）。經手術取出一條12厘米長寄生蟲，醫生指寄生蟲在患者腦部存在17年。本港有感染及傳染病科醫生指出，寄生蟲可從４類高危食物進入人體，詳見【下一頁】。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康,立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣