【全民檢測】普及社區檢測發現45宗確診個案　涉至少6個群組包括大圍交通城

▲ 普及社區檢測計劃直接和間接找到45宗確診。（資料圖片）

普及社區檢測計劃日前正式結束，衞生署表示找到共45名確診者及密切接觸者，包括8宗復陽個案及32宗新個案，另5宗由新個案追蹤後發現的密切接觸者確診個案，涉及至少6個群組，分別是大圍交通城群組、屯門都城餐廳群組，以及另外4個家庭或朋友群組。

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當中大圍交通城群組的13名確診者中，有5人曾參加全民檢測。當中先以一名於交通城工作的61歲汽車維修男工人（個案編號：4824）先確診，其及交通城一名64歲男保安員（個案編號：4854*）與46歲妻子（個案編號：4851*）參與全民檢測，二人先後確診。追蹤後發現該名保安員與另一個6樓工作汽車維修員（個案編號：4881*）都有與首名確診的維修工交談過，而保安員的同事亦確診，他3名家人先後染疫（個案編號：4889、4890、4893*），另有一名冷氣水電工（個案編號：4855*）確診，他曾到交通城6樓貨倉。

此外，同居尖沙咀港景峰的三名分別89歲女士、92歲男士與其42歲女印傭（個案編號：4867*、4872*、4873*）均到官涌體育館作全民檢測，其後確診；而油麗邨雅麗樓一家4人染疫，其中二人曾到鯉魚門體育館作全民檢測後確診（個案編號：4933*、4935*）。

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另外，一名居屯門山景邨景榮樓，自僱於北區從事派遞的52歲男子（個案編號：4946*），於9月10日到大埔體育館作全民檢測後確診，與其同居的79歲男士及80歲女士（個案編號：4958*、4962*）均於9月11日到屯門良田體育館作全民檢測後確診。派遞員早前曾與一名確診的45歲女子（個案編號：4938）到深水埗福華街55號「萬發海鮮菜館」共膳，該名女子的兩名同事其後亦經檢測計劃發現（個案編號：4970*、4971*）。

至於早前曾到屯門都城餐廳用膳的三名食客亦同樣是參與檢測計劃後確診，涉及（個案編號：4968*、4969*、4972*）。

本港自7月起爆出第三波疫情，至昨天（15日）再現本地感染零確診，港府隨即公布，本周五起大幅度放寬防疫措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，港府需衡量業界生存空間放寬措施，直言疫情反彈風險一定存在，認為港府需小心監察未來疫情發展，若出現群組爆發或確診數字大增就要收緊。

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*有關個案曾參加全民檢測

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記者：郭詩詩