【如何忍眼淚】鄭秀文親自拆解歌詞含意　Sammi：傷心有很多層次

▲ Sammi在拍MV時很投入情緒。

鄭秀文（Sammi）去年一首「至尊金曲」《我們都是這樣長大的》大受歡迎，歌迷期待已久新歌《如何忍眼淚》終於面世，由於歌名驟眼看跟Sammi《如何掉眼淚》十分有關連，不過Sammi説原來故事並不如歌名字面般想當然，與其説是延續，不如寫成是人生另一篇章新的一頁。

Sammi解釋：「看歌名當然好容易覺得《如何忍眼淚》是《如何掉眼淚》延續篇，但以我理解就不是一樣，不過流眼淚或者傷心此狀態，其實可以分好多不同層次，可以從好多角度去描述，作詞的Wyman聽到我給的demo後，就選擇咗現在此角度去寫。」

▲ Sammi要對著空氣演戲。

Sammi讚Wyman的詞幫了首歌增添好大力量，亦都幫到她：「我一收到份詞已經好易代入角色，入到去情緒。所以今日在MV拍攝現場，我一聽到首歌及感覺歌詞，馬上就投入這歌的世界，好容易入戲，包括我的手指。」

Sammi口中説的手指會演戲，其實是指MV中隔空和想像中數十呎長的魚躍巨型鯨魚做戲，由於MV中使用大量特技，Sammi在現場需要憑空幻想，然後伸手觸摸不存在的巨鯨，不過一埋位Sammi立即發揮她的精湛演技，手指尖也充滿感情地和巨鯨互動，完全不像是對著空氣幻想出來。

▲ MV中有不少抽象及象徵性畫面。（影片截圖）

去年在《#FOLLOWMI鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》上，Sammi找來女歌手Shimica 合唱《信者得愛》，原來Shimica也是一位作曲人，一次合作後也為Sammi帶來今次這首好歌。

她說：「今次幫我寫曲的Shimica，我認識之後，知道她原來除了能rap，多年來都做好多創作，故問她拿些demo，我對此歌的demo感覺特別強烈，而整個製作也是她的班底，我感覺好有新鮮感。」