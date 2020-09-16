【鮑魚食譜】超簡單即食鮑魚食譜 零失敗自製簡易鮑魚冷烏冬【附食譜詳情】
精明消費 17:44 2020/09/16
有時侯大家想在家吃好一點，可以試試以即食鮑魚來煮出不同的菜色，增添樂趣！TOPick以官燕盞的清湯鮑魚示範做鮑魚冷烏冬，材料和做法非常簡單。
清湯鮑魚冷烏冬
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材料：
- 清湯鮑魚 1罐
- 烏冬 1包
- 蔥花 適量
- 青瓜絲 適量
- 車厘茄 適量
- 蛋絲 適量
- 紫菜碎 適量
做法：
1. 先煮熟烏冬。
2. 盛起放入冰水／冷水「過冷河」，瀝水備用。
3. 於烏冬上鋪上清湯鮑魚及倒入適量的清湯鮑魚汁。
4. 擺放其他食材裝飾即成。
官燕盞清湯鮑魚6-8頭 零售價：HK$168 / 罐（425克）
大家亦可用官燕盞的紅燒鮑魚來煮蝦子麵，食譜即睇：【下一頁】
場地提供：GAGGENAU、Poggenpohl
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責任編緝：王芷瑩