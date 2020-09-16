【鮑魚食譜】超簡單即食鮑魚食譜　零失敗自製簡易鮑魚冷烏冬【附食譜詳情】

▲ 官燕盞的清湯鮑魚可配合冷烏冬食用。 （越玲瓏攝）

有時侯大家想在家吃好一點，可以試試以即食鮑魚來煮出不同的菜色，增添樂趣！TOPick以官燕盞的清湯鮑魚示範做鮑魚冷烏冬，材料和做法非常簡單。

清湯鮑魚冷烏冬

製作步驟請點擊大圖：

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材料：

清湯鮑魚 1罐

烏冬 1包

蔥花 適量

青瓜絲 適量

車厘茄 適量

蛋絲 適量

紫菜碎 適量

做法：

1. 先煮熟烏冬。

2. 盛起放入冰水／冷水「過冷河」，瀝水備用。

3. 於烏冬上鋪上清湯鮑魚及倒入適量的清湯鮑魚汁。

4. 擺放其他食材裝飾即成。

官燕盞清湯鮑魚6-8頭 零售價：HK$168 / 罐（425克）

大家亦可用官燕盞的紅燒鮑魚來煮蝦子麵，食譜即睇：【下一頁】

場地提供：GAGGENAU、Poggenpohl

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責任編緝：王芷瑩