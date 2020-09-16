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【網購自私精】美孚廣場智能櫃淪垃圾崗　缺德市民即場拆貨包裝堆滿一地

健康 11:52 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

美孚廣場智能櫃淪垃圾崗，缺德市民即場拆貨包裝堆滿一地。

新冠肺炎疫情下，不少市民留在家中避疫，網上購物大行其道，大家安坐家中就可以選購各地產品。不過，有缺德市民在商場的智能櫃即場拆貨，棄下一地包裝。有網民批評行為欠缺公德心，呼籲大家要有手尾，勿加重清潔工負擔。

有網民日前在Facebook群組「mei foo 美孚」發文並分享照片，指目睹美孚廣場的智能櫃堆放著大量包裝，相信是市民即場拆貨，然後隨手將包裝抛棄。

樓主表示，美孚街坊對這個景象應該見怪不怪，她明白市民不想將紙箱帶回家，以免將細菌帶入屋，「但其實你個人都已經出咗屋企喺條街，返屋企都係要清潔㗎啦，掂多陣個箱真係咁大問題？」，又指：

最低限度！可唔可以整平個箱先掉喺度，搞到垃圾崗咁。

樓主亦批評，這種行為同時會加重清潔工負擔，惟不少市民都抱著「個個都咁掉喺度架啦」的心態，正因如此才會導致滿地垃圾，「你唔掉，我唔掉，呢堆嘢係唔會出現的」。

她補充，除了智能櫃，亦不時看見有人將電視機包裝箱、小傢具、紙箱等棄置在平台各處。

各位掉嗰陣，可唔可以諗下幫你執手尾嘅人？交咗管理費唔係大晒。

帖文引起不少網民關注，不少人都紛紛留言批評這種行為欠無品，「無公德心，低質素的人太多了」、「唔想人管就唔該自律少少啦」，更有人表示，曾被包裝紙箱𠝹到腳。

責任編輯：羅嘉欣

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