【疏忽照顧】百厭仔亂跑跌倒褲攝扶手電梯　粗心爸只顧玩手機後知後覺險釀意外

▲ 內地一名父親只顧玩手機，沒發現兒子在扶手電梯上亂跑跌倒，褲更攝入電梯。

父母帶著孩子外出要格外留神，否則稍一不為意，孩子出事也不知道。內地一名父親與年幼兒子逛商場時，父親只顧玩手機，沒發現兒子在扶手電梯上亂跑跌倒，褲更攝入電梯。父親隔了數秒才抬頭發現，驚險場面差點釀成悲劇，更離譜是他救起兒子後繼續玩手機。

綜合內地傳媒報道，上周四（10日）在廣西百色市一個商場內，從商場的閉路電視片段可見，一對父子步上扶手電梯，爸爸在後方一直低頭看手機，而看起來約3歲的兒子在前方獨自跑上扶手電梯，又再走上扶手電梯口嬉戲。

父隔5秒抬頭才發現出事

男童在扶手電梯不慎跌倒，未能起身，相隔5秒左右，在後方的爸爸抬頭看了一下，才發現兒子出意外，趕忙衝上前扶起兒子。他拉起兒子時，可見男童的長褲已攝入扶手電梯，爸爸拉起他也感到吃力。

此時一名女子上前幫忙，與男童的爸爸一起合力，最終只能把男童的褲子及涼鞋除掉，才能讓男童脫險。

爸爸一手抱起兒子後，竟然另一隻手繼續玩手機，一副若無其事的樣子，任由女子蹲下來，把男童的長褲從扶手電梯拉出來，並幫忙拾起涼鞋。

網民轟︰行為不負責任

網民看到影片後大感過程太驚險，批評爸爸的行為不負責任，不但兒子出意外而不知，更任由他在扶手電梯上亂跑及嬉戲，舉動非常危險。有網民留言表示「生仔要考牌」。

不少網民批評這名爸爸，在事發後不是立即查看兒子有否受傷，而是拿起手機繼續看，有網民嘲諷他「孩子可以離手，手機一刻沒離手」。另有網民提醒低頭族家長，一定要注意幼童安全，避免發生同類事件，到抱憾終生才知錯就太遲了。

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責任編輯︰王明芳