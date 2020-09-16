【全民檢測】內地核酸檢測支援隊今日離港　陳肇始送行時指將擴大醫管局普通科門診檢測

▲ 陳肇始形容是次計劃順利舉行，又向中央政府支援及醫療界參與致謝。

普及社區來檢測計劃已於日前（14日）結束，約178萬名市民已接受檢測，協助化驗樣本的內地核酸檢測支援隊今日（16日）離港食物及衞生局局長陳肇始、華昇診斷中心董事長兼醫管局前主席胡定旭、政制及內地事務局局長曾國衞等人，早上到支援隊入住的九龍維景酒店送行。

【全民檢測】普及社區檢測發現45宗確診個案 涉至少6個群組包括大圍交通城

食物及衞生局局長陳肇始表示支援隊有助大大增加本港檢測量，令普及檢測能夠完滿成功，讓香港在抗疫上累積不少經驗。她續提到未來會持續監察社區整體情況，又會繼續擴大與醫管局22間普通科門診的檢測範圍。政制及內地事務局局長曾國衞指，眾人返回內地後仍然需要隔離14日，又感謝內地核酸檢測支援隊的貢獻和犧牲。

普及社區檢測計劃日前正式結束，衞生署表示找到共45名確診者及密切接觸者，包括8宗復陽個案及32宗新個案，另5宗由新個案追蹤後發現的密切接觸者確診個案，涉及至少6個群組，分別是大圍交通城群組、屯門都城餐廳群組，以及另外4個家庭或朋友群組。

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記者：郭家穎