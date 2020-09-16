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【秋日文化祭】D2 Place日本秋祭2020登場　燈籠牆+夜光鳥居+新月許願水燈池吸引打卡

休閒 12:42 2020/09/16

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D2 Place日本秋祭2020以「燈籠」作慶典主題，大型燈籠牆將掛起過百盞布燈籠。（相片：D2 Place）

疫情下，港人無法返日本鄉下過節。幸好，本地商場D2 Place將於9月26日至10月4日一連九日舉辦「秋日文化祭2020」日式燈籠祭中秋慶典。除大型燈籠牆、夜光鳥居及中秋慶典手作市集以外，更首次將文化祭伸延至D2 Place二期天台花園，全新巨型月亮和水燈許願池將會亮相，節日氣氛滿滿。

1. 燈籠牆+夜光鳥居光影如畫

（相片：D2 Place）

配合今年以「燈籠」作為慶典主題，商場一期的天台花園將設置大型燈籠牆，掛起過百盞布燈籠。燈籠牆的末端更會架起數個LED「夜光鳥居」及巨型的滿月打卡位，製作出燈影如畫的感覺，十分適合留影。

地點：一期天台花園
時間：9月26日至10月4日（4pm - 9pm）

2. 新月許願水燈池

（相片：D2 Place）

（相片：D2 Place）

另一秋祭重頭節目，是全新許願水燈及新月裝飾將首次登陸二期天台花園。遊客可踏上小木橋近距離觀賞新月，並將願望寫上水燈，放進池內隨水飄浮，於月下許願別有一番滋味！

地點：二期天台花園
時間：9月26日至10月4日（4pm - 9pm）

3. 過千款匠心工藝 於手作市集與你見面

（相片：D2 Place）

（相片：D2 Place）

今年中秋慶典手作市集誠邀80個本地手作及設計品牌，抱括過千款工藝品如日式陶藝、天然手工皂、手作月球燈、紡織品及設計飾品等。部份作品更是為是次慶典特別製作。另外，市集期間亦會設置多個小食攤位，提供多款日式小食及飲品，包括玉子燒、章魚小丸子、大阪燒及關東煮等。

地點：一期2樓The SPACE
時間：10月1日至4日（1pm - 9pm）

4. TAMA & FRIENDS貓狗寵物街尋TAMA仔蹤跡

（相片：D2 Place）

（相片：D2 Place）

日本人氣角色「TAMA & FRIENDS 貓狗寵物街」聯同一班貓仔狗仔朋友來到秋日文化祭，齊齊玩轉祭典！主角TAMA仔、POCHI、MOMO等將會走遍祭典每個角落，而多款「TAMA & FRIENDS」官方御守亦會同場發售，粉絲不可錯過。

地點：一期2樓The SPACE
時間：10月1日至4日（1pm - 9pm）

5. 必試浴衣漫步秋祭

（相片：D2 Place）

日本祭典怎能沒有浴衣？市集將會提供浴衣租用服務，大家可以穿上浴衣，與朋友、家人或情侶漫遊秋祭兼拍照留念。而每件浴衣在租用後均會徹底消毒，讓遊人穿得安心。

地點：一期2樓The SPACE
時間：10月1日至4日（1pm - 9pm）

記者：陸明敏

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