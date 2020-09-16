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【數學難題】K3女兒數學工作紙被打叉　港媽質問：「0和5是5」為何錯？

教育 13:00 2020/09/16

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K3女兒的數學工作紙被打交叉，港媽質問為何錯誤。

新冠肺炎疫情緩和，全港中小學及幼稚園即將復課，目前學校多以網上教學為主，並要求學生完成功課。有港媽就在社交平台發帖，認為女兒的K3數學工作紙答案有問題，不明白女兒寫「0和5是5」為何是錯誤，向網民請教。

有港媽在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，她表示，女兒剛升上K3，自己做數學工作紙，需要在方格內填寫「5以內的組合數」，例如「2和3是5」、「3和2是5」等，但女兒填寫了「0和5是5」，卻被老師打交叉，老師寫上答案為「4和1是5」。

港媽不解，在老師和她沒有教過女兒的情況下，女兒知道0和5等於5，為何卻是錯誤答案，她坦言對香港教育失望。有網民認為，因為「0和5」並非標準答案，所以錯誤，亦有人指出，因為課程是教1至5組合數，0並非課程範圍，所以不應該使用。

港媽不解，為何女兒寫「0和5是5」是被打交叉。（「不願小朋友成為功課奴隸」fb圖片）

數學老師解答

「知新教育」負責人林茂國接受TOPick訪問時指出，這需要視乎題目中的「組合數」定義，「0」雖然是數字，但不一定是自然數（natural number)。

所謂自然數，就是可用作數數目的數字，按最新的定義，即所有非負整數，0、1、2、3等，但其實「0」最初不被視為用作數數目的自然數，因為古代數數目都是1、2、3、4地數下去。

而在幼稚園教小朋友數數目也是由1開始教起，不過如果學生對數目的概念比較掌握後，亦會明白「0」可以用來數數目。例如，有5名學生自由走進兩個課室，其中一個課室有5個，另外一個則沒有人（0人）。所以，如果題目沒有寫明，「0和5是5」這組合也是正確的。

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責任編輯：王明芳

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