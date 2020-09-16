【緋聞情侶】方力申與鄧麗欣分手後單身4年　陳瀅踢爆小方有意追求約食飯

▲ 陳瀅與方力申在節目中大放閃。

TVB訪談節目《Tiger’s talk》最新一集邀來嘉賓方力申（Alex）、唐詩詠（Natalie）與陳瀅（Jeannie ），與主持人阿Bob林盛斌及伍詠薇，大談愛情話題。方力申、唐詩詠與陳瀅3人的共通點都現時單身，當中陳瀅更在節目大爆方力申疑曾向她展開追求，更約她單獨食飯！

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅 出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩

▲ 方力申、唐詩詠與陳瀅作客節目《Tiger's talk》。（影片截圖）

陳瀅爆曾被小方追

方力申自與鄧麗欣宣布分手後有近4年未有展新戀情，阿Bob就踢爆指他甚少約女仔單獨外出吃飯，陳瀅見狀便即時指出小方有約過她單獨吃飯，不過最終未有赴約。

之後，陳瀅又指早前由溫哥華回港，因疫情關係留家感到很悶，小方便主動打給她說要介紹星座大師與她聊天。

陳瀅傾完電話後發現，星座大師預測她的愛情對象與方力申非常相似，更笑指方力申事前已與星座大師串通。

【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅 出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

方力申解釋因為出道的年代有很多狗仔隊，所以習慣收埋自我，故與單身而有機會發展的女生出街的次數不多於次，在好友唐詩詠的催谷下便想改變，所以就約了陳瀅吃飯，明顯對她有好感，但可惜最終未有成事。

主動出擊求婚

談及陳瀅心中的理想對象，她就指向小方並指對方心地好。之後，女神更主動出擊，把手上的戒指除下交予小方，意思叫他求婚，令方力申非常尷尬，最後只是把陳瀅的戒指套在尾指上了事。

【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人 單身兩年坦言現在有追求者【有片】

▲ 陳瀅與方力申早於2017年已傳緋聞。（Instagram圖片）

而在場的阿Bob、伍姑娘及唐詩詠不停起哄，唐詩詠更讓出中間的位置予小方坐，方便他與陳瀅坐在一起培養感情。最後，三人離場留下陳瀅與小方，並指留下時間予方生方太相處，二人又合巹交杯交足戲，非常Sweet！

17年已傳緋聞

其實早於2017年，陳瀅與方力申已傳過緋聞。當時陳瀅與賭王四房公子何猷亨分手，獲好朋友糖妹介紹小方認識，二人在聚會中碰面，不過卻未有下文。

但今次訪問中二人都不避嫌把緋聞當作話題，看來二人現實中都是非常老友。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3