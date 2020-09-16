【胡家豪宅】胡諾言一家五口住西貢獨立屋　陳琪做KOL教孩子自給自足【多圖】

▲ 胡諾言一家五口住西貢獨立屋，陳琪做全職KOL全屋都是直播間。

藝人胡諾言與陳琪結婚11年，誕下兩女一子組成幸福五口家庭，投資有道的夫婦倆手持價值四千萬物業。為了讓子女有充足的成長空間，早年已經在西貢購入獨立村屋，一家五口住在超過2000呎的溫馨大宅。

胡諾言與陳琪於2003年合作劇集《九五至尊》後開始拍拖，現實中二人也是相距三歲的「姊弟戀」，低調相戀多年後於2009年結婚，同年誕下長女Jay、2012年及2016年分別誕下次女Jacey與幼子Jayden。陳琪於2017年離巢無綫後全職照顧三名子女，並開展了她的星級媽媽KOL工作，據知每月收入高達六位數字。

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持家有道的陳琪除了照顧好丈夫和三位子女的生活，早年二人打算成家立室之時，已經開始在西貢置業，由一層村屋再樓換樓。兩夫婦投資有道，有指早年在西貢先後買賣村屋賺到第一桶金，其後在再投資物業市場，胡諾言目前持有灝景灣及日出康城單位。

此外，夫婦另各自持有西貢一間村屋，4個單位市場總共約4000萬。

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胡諾言經營食品生意，陳琪亦喜歡下廚，胡家的廚房自然是家人聚集的地方。陳琪經常分享在廚房拍攝的生活照，廚房放置了巨型雙門雪櫃，絕對足夠放置食物。除了入牆式的微波爐和焗爐，廚房還有其他的煮食用電器，即使放了多部電器仍不覺逼夾。另外廚房還有中島設計，有非常足夠的空間炮製作餐點、甜品等等，讓子女培養對煮食的興趣和習慣。

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因疫情關係，學童需要透過視像程式進行網上學習。見三名子女曾經在一間設有梳化床的客房上課，後來胡諾言趁空餘時間，幫忙修整孩子的玩樂與學習間，增設可調整的書桌，房間完全足夠三子女各佔一個角落來上課。

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睡房方面，胡諾言特地為三子女訂造上下層的睡床，姊弟睡在一塊感情特別要好。另外胡宅還有寬闊大廳，放置大電視和L字型梳化，當作一家五口的迷你電影院。獨立屋外的花園由夫婦兩親自打理，陳琪亦有作親自耕種，在外租用田地，不時分享自家農物品，教孩子自給自足。而家裡的修補工程，則由爸爸胡諾言親力親為，牆壁漏水、掉灰等等，都由他解決辦妥。

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