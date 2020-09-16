【好人好事】菲傭同情家鄉鄰居疫情下失業捱餓　問港爸借500元買糧食捐助孩子送暖

▲ 菲律賓因疫情嚴重多人失業，有善心菲傭姐姐向僱主借500元買糧食捐助鄰居孩子。

香港人生活富足，區區小數目已能幫助世上很多有需要的人。在新冠肺炎全球大流行下，菲律賓成為疫情最嚴重的東亞國家，有身在香港的菲傭得悉家鄉有很多鄰居失業，希望向僱主借500元購買糧食捐助鄰居的小朋友，港爸得悉其善舉後加碼捐助，獲網民大讚僱傭二人有善心。

該名港爸近日收到受助孩子的相片，上載至facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享善舉。港爸在帖文寫道，菲傭姐姐早前向他借錢500元，以購買糧食給鄰居的小朋友，因新冠肺炎疫情嚴重禁止外出，鄰居統統失業零收入。

港爸聞言叫工人姐姐不用還錢，但姐姐認為要靠自己出一分力，故表示「如果唔使還錢我會買多一次」。港爸也希望相助，遂多付500元給外傭買糧食。

▲ 有小朋友收到奶粉捐助。（「外傭僱主必看新聞訊息」fb圖片）

港爸以「1+1」方式加碼捐助

從港爸分享的照片中可見，工人姐姐購買了奶粉等廿多包糧食，並附有一張字條多謝僱主。一包包糧食被派到多個家庭手上，有孩子拿著糧食開心拍照。港爸收到相片後大為感動，第二個月再同樣以「1+1」的方法，借姐姐500元，自己多付500元，總共買了三次糧食。

500蚊直接用嚟幫晒小朋友，中間無行政費。今日我收到呢堆我助養咗佢兩包糧食嘅小朋友相，感覺非常美妙。

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網民大讚「善心人請到善心人」

網民大讚帖文充滿正能量，僱傭二人都有善心、好有愛心，還要彼此有互信關係，才能做到的善事，「善心人請到善心人，係大家嘅福氣」、「好人有好報」。

有人直言500元看似小數目，但已能幫助世上很多有需要的人，值得香港人學習。

500蚊對香港人嚟講小數目，談不上大愛。不過值得學習係行為和意念，菲姐和主人，都應該鼓掌！

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責任編輯︰林綺玲