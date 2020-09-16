【職安真漢子】地盤工人爸爸為養家不怕捱苦　懶理被嫌污糟有感：我做工我驕傲

▲ 一名爸爸為養妻兒賺更多錢，毅然全職當地盤工，從不自怨自艾，懶理他人歧視。

職業無分貴賤，藍領工人為社會付出不少。有名台灣職安真漢子有感不人少批評地盤工人污糟，或認為是讀不成書才做的低下工種，他在網絡發文分享經歷及感受，他為了養妻兒希望賺更多薪水，毅然全職當地盤工，自己選擇從不自怨自艾，懶理他人對工人的歧視，最重要是懂得尊重自己。

爸爸為養家全職做地盤工

該名台灣網民於昨日（15日）在Facebook群組「爆廢公社」發帖，分享自己轉投全職地盤工人的經歷，雖然他現時已離婚，但回想當初是結婚生了孩子，本來月薪4萬台幣（折合約10,600港元）不夠養家，為了生活，決定每星期的2天休息日做地盤工賺更多，及後索性全層做地盤工。

最後想想乾脆全職都在工地做，做滿30天薪水多了很多出來，為了家我曾經做了50多天都沒休息過。

遇過店員歧視

男網民爸爸做地盤工幾年之後開始接小工程，一直做到現在。他最近看到一些文章指地盤工被歧視、被嫌棄，他表示其實都是取決於自己的心態。他實際上曾遇過歧視他的店員，被看不起，只要他不經意地翻出口袋炫富，狗眼看人低的店員就馬上收口。

確實很累，但有甚麼工作不累不辛苦不髒？上班髒，下班把自己打理好，不也是正常人？

盡量保持乾淨不影響人

工人工作時難免弄污糟及出一身汗，發帖網民分享自己保持整潔的做法，在工地基本上都有水讓工人們可以清洗，就算沒有，自己都會準備礦泉水，不只可以拿來喝，也可以拿來清洗。如果需要外出，他都會弄乾淨自己。

簡單來說就是人要自重，如果中午沒叫便當必須要去外面的店家吃，我也是把自己弄得乾乾淨淨的進到店家裡面，我也會坐在最靠近門口的地方，這是互相尊重。

尊重工作與自己

確實工人下班少不免全身髒，回到家洗個澡換套衣服，其實沒有人看得出來是打地盤工。男網民發放正能量︰

工作是自己選的，既然是自己選擇的，就尊重這份工作，也尊重自己，沒有甚麼好嫌不嫌棄的。我做工我驕傲！

網民︰換來血汗錢及好身材

許多網民留言大讚好及表示職安真漢子值得他人尊重，留言︰「賺最乾淨的錢養著最愛的家人，是最驕傲的」及「我爸爸就是用全身髒養活家庭」。此外，發帖爸爸同時分享了一些工作照，展示出一身肌肉，亦有網民將焦點放在肌肉照上，大讚體力勞動換來血汗錢及好身材。

還有一位媽媽留言分享5歲女兒曾問為工人哥哥叔叔為何在地上休息，她跟女兒說工人不怕辛苦，把衣服弄髒洗一洗就好了，而漂亮的房子都是因為有他們的努力付出，才會蓋得這麼高這麼漂亮。

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責任編輯︰王明芳