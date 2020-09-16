【全民檢測】胡定旭：私營檢測費或可低於1,000元　市場已有調節

▲ 華昇診斷中心董事長胡定旭。（經濟日報資料圖片）

為期14日的全民自願檢測計劃結束，協助政府提供樣本化驗服務的華昇診斷中心董事長胡定旭形容，計劃是公私營合作的成功例子；又指檢測工作帶動私營檢測費下降，未來料或可低於1,000元。

胡定旭接受電台專訪時表示，今次的經驗有助日後更迅速應對可能出現的第四波疫情，能於數日內建成同等規模的大型臨時實驗室。他說，華昇參與今次檢測後，市場已有調節，檢測服務收費亦有所下降，料未來的檢測服務可更便宜，有進一步大幅下調的空間，或可低於1000元。

內地核酸檢測支援隊今日離港，食衞局長陳肇始送行時指將擴大醫管局普通科門診檢測，詳情即看：【下一頁】

胡定旭今日（16日）早上到九龍維景酒店歡送離港的內地核酸檢測支援隊，他說，今次計劃展現了中央與香港最佳的公私營合作模式，位於中山紀念公園的火眼實驗室曾於一天內完成約24萬個樣本化驗，形容是創世界紀錄，值得自豪，而實驗室內的的氣膜數天後會拆走，然後暫存香港。

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記者：陳曉瑩