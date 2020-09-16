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【開心速遞】 《愛回家》安仔周嘉洛男扮女裝獲讚靚女　三姨蘇韻姿：熊家四妹【有片】

娛樂 12:43 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《開心速遞》周嘉洛演技大突破。

昨晚（9月16日）《愛‧回家之開心速遞》「金城安」周嘉洛為藝術豁出去，男扮女裝為島大女生捉咸濕醫生。《愛‧回家之開心速遞》周嘉洛的女生裝扮更被「三姨」蘇韻姿封為「熊家四妹」。

周嘉洛男扮女裝。（《開心速遞》截圖）

【開心速遞】《愛回家》劉丹成處境劇之王　IG粉絲之后並非島大女神鄺潔楹

昨晚《開心速遞》劇情講述島大駐校的西門醫生非禮女學生，正當女生們投訴無門時，發現男扮女裝為朱凌凌（吳偉豪 飾）拍電影的金城安，最後金城安決定挺身而出，將西門醫生繩之於法。

有網民稱男扮女裝的周嘉洛有蘇韻姿影子。（取自蘇韻姿IG）

周嘉洛的女裝造型大獲好評，蘇韻姿在IG留言：「好高興認識到你呀熊家四妹。」，並標籤「作為你三姨我都唔忍心你」、「解四妹看落比三妹成熟」、「要保持少女的心」和「sistas」。

周嘉洛也自嘲女裝相：「食飽就剛好可以嘔」、「應承我唔好打面」。

【開心速遞】《愛回家》安仔男扮女裝引色狼犯罪　周嘉洛+張景淳+歐瑞偉誰最嬌俏？【有片】

昨晚金城安分別換上水手校和文青少女造型，更度身訂造的淑女髮型，盡展女性一面。連Bonnie也認不住稱讚金城安很像女生。

焦浩軒新戀情。（取自焦浩軒IG）

其實是周嘉洛。（取自焦浩軒IG）

「阿壯」焦浩軒也在IG表示：「愛回家今晚（9月15日）有個新女神加入島大。」，島大女神Venus（鄺潔楹 飾）在焦浩軒IG留言：「我一變左做大粒癦就要退落黎」

有網民留言：「佢真係好似女仔，打扮起上黎。我都差d被佢呃到。尤其側面睇，勁養眼。」、「張相影到安仔靚女過紅衫魚。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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