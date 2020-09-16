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【酒店優惠】萬麗海景酒店推出限時住宿及美食優惠　住宿低至5折明早11時起網上預購【內附訂購網址】

精明消費 12:39 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港萬麗海景酒店由9月17日至23日期間，推出限時住宿及餐廳優惠。（酒店提供）

疫情持續，酒店繼續推出Staycation優惠。香港萬麗海景酒店將於9月17日起至9月23日期間，推出10項限時住宿及美食優惠，包括有低至5折的酒店住宿及7折的酒店餐飲現金禮券等，明天早上11時起開始在網上預購。

一系列由糕餅部總廚精心製作的蛋糕，每款優惠價$3601。（酒店提供）

住宿優惠（入住日期至12月30日）

  • 以5折優惠價$750購買含$1,500的酒店住宿消費額現金禮券
  • 以6折優惠價$600購買含$1,000的酒店住宿消費額現金禮券

餐飲優惠（有效期至12月30日）

  • 以7折優惠價$350購買$500餐飲現金禮券，可用於滿福樓、萬麗咖啡室或Mirage Bar & Restaurant
  • 以優惠價$360購買原價$600的精選蛋糕

其他優惠

  • 滿福樓︰京式片皮鴨兩食優惠價$588及秘製X.O.醬優惠價$178.5
  • MIRAGE BAR & RESTAURANT︰週末午餐優惠價每位$318或連任飲$398、90分鐘無限暢飲優惠價每位$208
  • 萬麗咖啡室︰自助晚餐優惠價每位$500

限時住宿及餐飲禮遇（9月17日至9月23日）
訂購網址：https://flash-sales.buys.hk/renaissance-harbourview/html/flashsales2020-
checkout-zh.html

Mirage Bar & Restaurant 周末午餐（酒店提供）

除限時優惠外，酒店亦推出「滿福樓美饌住宿套餐」，每晚$1,600起可住海景客房，並於萬麗咖啡室享用雙人自助早餐及於滿福樓品味「滿福樓經典美饌」2人晚宴，同時可延遲退房至下午4時，入住日期至11月30日。

而另一款「饗樂假期住宿套餐」每晚$1,400起，入住海景客房並可延遲退房至下午4時，包括萬麗咖啡室雙人早餐及Mirage Bar & Restaurant 4道菜雙人晚餐連兩杯美酒，入住日期至12月30日。

預訂網址︰https://bit.ly/338N9C9

記者︰黃依情

 

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