  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (週三) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】中電完成竹篙灣檢疫中心供電項目　1,500個單位陸續投入運作

社會 12:46 2020/09/16

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

圖為竹篙灣檢疫中心（第一期）的戶外變電站。（圖片由中電提供）

特首林鄭月娥昨日（15日）表示，大嶼山竹篙灣檢疫中心措施已落成。中電表示，已順利完成該檢疫中心電網的規劃、建設和連接，為中心第一、二期提供安全可靠的電力供應，讓該1,500個檢疫單位陸續投入運作。

負責電網建設的中華電力輸電及供電業務部一級工程師王樹堂先生指出，竹篙灣檢疫中心原址是一塊未發展土地，沒有任何供電網絡和基本設施，工程團隊在中心第一、二期的供電項目上，每期的電網建設僅利用約2個月時間完成，

無論在時間、工程規劃與建設新電網等方面均非常具挑戰。一般來說，全新的電網需要數個月以上時間才能建設完成。

中華電力工程團隊為大嶼山竹篙灣檢疫中心鋪設地底電纜，連接電力網絡。（圖片由中電提供）

中電總裁蔣東強先生感謝政府部門對中華電力團隊的信任和支持，

儘管過去9個月疫情肆虐，中電團隊一直緊守崗位，繼續為市民提供可靠的電力服務。公司工程團隊發揮電能專業，以專業知識為香港的抗疫工作出一分力。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約11宗確診個案　
今日 10:57
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約11宗確診個案　
熱帶氣旋紅霞明早進入香港800公里內　天文台明早或發一號戒備信號
今日 10:19
熱帶氣旋紅霞明早進入香港800公里內　天文台明早或發一號戒備信號
【新冠肺炎】屯門五邑鄒振猷學校11歲學生初步確診　校方暫緩小六生面授課堂安排
今日 09:32
【新冠肺炎】屯門五邑鄒振猷學校11歲學生初步確診　校方暫緩小六生面授課堂安排
隔離營 中電 新冠肺炎疫情 疫情

最高瀏覽

【奇蹟生還】泰國遭狠心夫擁吻再推落懸崖　孕妻1年後剖白恐佈經歷：從地獄回來
12:32 2020/09/15
【奇蹟生還】泰國遭狠心夫擁吻再推落懸崖　孕妻1年後剖白恐佈經歷：從地獄回來
【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突　阿Lo疑脾氣大成離婚導火線
14:33 2020/09/15
【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突　阿Lo疑脾氣大成離婚導火線
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你
13:04 2020/09/15
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你