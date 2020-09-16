【新冠肺炎】中電完成竹篙灣檢疫中心供電項目　1,500個單位陸續投入運作

▲ 圖為竹篙灣檢疫中心（第一期）的戶外變電站。（圖片由中電提供）

特首林鄭月娥昨日（15日）表示，大嶼山竹篙灣檢疫中心措施已落成。中電表示，已順利完成該檢疫中心電網的規劃、建設和連接，為中心第一、二期提供安全可靠的電力供應，讓該1,500個檢疫單位陸續投入運作。

負責電網建設的中華電力輸電及供電業務部一級工程師王樹堂先生指出，竹篙灣檢疫中心原址是一塊未發展土地，沒有任何供電網絡和基本設施，工程團隊在中心第一、二期的供電項目上，每期的電網建設僅利用約2個月時間完成，

無論在時間、工程規劃與建設新電網等方面均非常具挑戰。一般來說，全新的電網需要數個月以上時間才能建設完成。

▲ 中華電力工程團隊為大嶼山竹篙灣檢疫中心鋪設地底電纜，連接電力網絡。（圖片由中電提供）

中電總裁蔣東強先生感謝政府部門對中華電力團隊的信任和支持，

儘管過去9個月疫情肆虐，中電團隊一直緊守崗位，繼續為市民提供可靠的電力服務。公司工程團隊發揮電能專業，以專業知識為香港的抗疫工作出一分力。

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記者：陳曉瑩