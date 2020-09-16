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【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲

娛樂 13:04 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

小鬼黃鴻升逝世，終年36歲。

小鬼黃鴻升今天（9月16日）過世。據台灣方面報道，在北投三合街被發現時屍首已僵硬，終年36歲，經紀人已證實噩耗，稍微會公布死因。目前當地檢察官將前往勘驗，家屬亦已趕往現場以及附近派出所了解狀況。警方初步調查後，指事發現場只有小鬼獨自在家，估計他是從浴室走出來時，不慎滑倒後倒臥在床邊。

據台灣媒體報道，台北市消防局今早跟醫護人員，抵達小鬼位於台北市北投區三合街一段住處，發現他已經出現屍斑、且身體僵硬，因已明顯死亡，故未有送醫院，再送由警方處理。有報道指，黃鴻升在定中撞頭後暈倒，消息有待進一步證實。

台灣藝人小鬼突然離世。（Instagram圖片）

黃鴻升為楊丞琳初戀男友。主持的節目《娛樂百分百》入圍第50屆金鐘奬。2018年8月加入《綜藝玩很大》主持行列。

小鬼一向活力十足，在18歲便考取救生員執照，20歲再獲得游泳教練資格，不過在2012年，他檢查出有遺傳性家族腎臟病。

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小鬼日前曾在社交網發文，提及未能入圍金鐘獎，留言：「雖然這次與獎項無緣，但這季的玩很大，更強大了」。

而在屍體被發現前21小時前，他還有透過IG限時動態更新近況，貼出一段與黑狗玩的影片，留下「哺哺」兩字。

撰文 : TOPick柴犬出動

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