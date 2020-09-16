周梓樂死因研訊11月開審　預計需時5周

▲ 周梓樂父親（右）今到死因裁判法院出席內庭聆訊。（林欣樂攝）

去年11月初科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因裁判法庭今（16日）早以非公開形式作出研訊前檢討，死者父母在律師陪同下列席，警方指周的死因研訊將排期於11月16日，預計需時5周。據悉，本案將由陪審團審訊，並會首次引入虛擬實景（VR）的科技，將會在庭內重現停車場環境，有助陪審團親歷其境，屆時毋須到現場視察。

案件今早以非公開形式作出研訊前檢討，死者父母在律師陪同下列席，死因研訊主任由外聘大律師葉志康擔任，負責研訊的死因裁判官為高偉雄。據悉，警方會派出代表協助法庭，若證人證供涉及警方時，警方代表方可發問。

死因研訊排期於11月16日展開，預計需時5星期，傳召逾60名證人，包括到場警員、消防員、救護員及在場市民等，另會傳召骨科、鑑證科專家等，將解釋死者傷勢及造成的原因，另有閉路電視片段。

據了解，法庭將引入虛擬實景（VR）科技，在庭內立體呈現停車場的環境、事發位置、死者當時應有的景觀，陪審團可以第一身視角觀看，並可自由移動，所顯示的影像會隨之改變，以省卻到現場考察的過程。據悉，法庭以往曾安排陪審團到案發現場考察，但本案則是法庭首次引入虛擬實景科技配合研訊。

▲ 東九龍總區重案總督察莫子威呼籲巿民提供資料。（林欣樂攝）

東九龍總區重案總督察莫子威今於西九龍裁判法院外就本案進行簡報，莫呼籲停泊在尚德邨停車場的車主，提交案發當日在場的車輛行車紀錄儀片段等資料，以協助警方調查。

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記者：林欣樂