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【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事

娛樂 13:36 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

小鬼黃鴻升9月16日驚傳在家過世，終年36歲。經理人Annie也證實小鬼黃鴻升去世的消息。因主持節目《綜藝玩很大》而人氣急升的小鬼黃鴻升，令一眾粉絲相當震驚。

據台灣報道，當楊丞琳今接到記者有關小鬼黃鴻升死訊的電話後爆哭，詢問：「怎麼了怎麼回事，為甚麼會這樣子」。

傳台灣藝人「小鬼」黃鴻升北投過身　發現時已死僵終年36歲

楊丞琳與小鬼的感情被台灣封「有種友誼叫作鴻升丞琳」。

楊丞琳透過經紀人表示：「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他...」

楊丞琳丈夫、內地歌手李榮浩亦在微博發文：「我真的不敢相信，這麼好的人，朋友一路走好」

楊丞琳初戀情人

2002年小鬼和陳柏霖、遠藤章造組成三人團體「HC3」出道，小鬼與楊丞琳是華岡藝術學校戲劇科的中學同學，出道後，二人亦坦誠曾經拍拖，小鬼更是楊丞琳的初戀。

早年，楊丞琳在《娛樂百分百》中曾大談與小鬼的初戀回憶，指二人愛的單純，初吻更發生在車站。

小鬼與楊丞琳是中學同學。

楊丞琳與小鬼的感情被台灣封「有種友誼叫作鴻升丞琳」，楊丞琳更稱小鬼一直都是特別的存在，她曾公開：「從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！」

楊丞琳2018年高雄站演唱會更邀請小鬼做嘉賓，指對方是自己青春回憶：「我的青春確實就是住了他。」

楊丞琳邀請了小鬼擔任《青春住了誰世界巡迴演唱會》的嘉賓。

分手初期，小鬼與楊丞琳曾經歷分手的尷尬期，起初在中學同學聚會時，二人絕不同場。但經過時間的洗禮，加上同行，二人的心結也因此解開，小鬼曾言二人的感情昇華至家人，把楊丞琳當成妹妹。

事業再上高峰

2006年，小鬼正式成為《娛樂百分百》主持，並與羅志祥以師徒相稱。可惜後來爆出羅志祥與小鬼不和，後來小鬼退出《娛樂百分百》。

2019年，吳宗憲、KID和小鬼主持節目《綜藝玩很大》更入圍第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人」，卻在今日傳來噩耗。

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「小鬼」黃鴻升離世 發現時屍體已僵終年36歲  上一條

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撰文 : TOPick柴犬出動

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