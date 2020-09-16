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【小鬼離世】黃鴻升上周如常錄製《綜藝玩很大》　炎亞綸羅志祥發文悼念小鬼

娛樂 13:50 2020/09/16

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

「小鬼」黃鴻升（中）上周如照常錄影節目。（取自IG）

黃鴻升（小鬼）今日在北投住處身亡，被發現他已經出現屍斑，且身體僵硬，因已明顯死亡。小鬼生前未有任何生病迹象，故外間對其離世十分震撼。

「小鬼」跟吳宗憲上周五才一起錄影節目《綜藝玩很大》，他驚訝對傳媒表示：｢怎會這樣？我已請公司派人過去他家看了，詳細狀況還在了解中，上周看他還好好的啊，沒有異狀。」

之後一度哽咽指現在心情很亂，因他不在台北，晚點再看看情況，顯見受到極大打擊。

炎亞綸發文悼小鬼。

另外，小鬼好友炎亞綸在臉書發文，留言：「鬼，抱歉我沒有經常跟你聚，但謝謝你在霹靂MIT時照顧我和鬼鬼。很難過。希望你一路好走RIP」。

知名主持人黃子佼也在社交平台貼出跟黃鴻升的合照，留言悼念：「潮流的路上有你 藝術的路上有你 節目的路上有你 打歌的路上有你 封面的路上有你 剩女保鏢的帶領 老婆一直謝謝你 怎麼這麼突然呢 未來我們會想你 永遠永遠記得你」令人相當感傷。

羅志祥曾跟小鬼成搭檔。

曾跟黃鴻升主持《娛樂百分百》，曾交情要好的羅志祥，有傳二人後來友情有變，不過小豬亦在ins發文「為甚麼會這樣」，不信黃鴻升過身。

楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事　下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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