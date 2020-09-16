【鮑魚食譜】即食鮑魚美味食譜 10分鐘自製簡易鮑魚蝦子麵【附食譜詳情】
精明消費 18:40 2020/09/16
鮑魚不一定在過時過節才吃，大家平日可以用即食鮑魚來做出不同的菜式，方便簡單！TOPick試用官燕盞紅燒飽魚來做紅燒鮑魚蝦子麵，材料和做法都非常簡單，大約10分鐘即可完成！
紅燒鮑魚蝦子麵
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材料：
- 紅燒鮑魚 1罐
- 蝦子麵 2個
- 西蘭花 適量
- 蔥花 適量
- 車厘茄 適量
做法：
1. 先煮熟蝦子麵。
2. 西蘭花洗淨，放入滾水中快速燙軟，撈起瀝乾水份，備用。
3. 把紅燒鮑魚連汁煮滾，備用。
4. 於蝦子麵上鋪上紅燒鮑魚、倒入適量的紅燒鮑魚汁及鋪上其他食材裝飾即成。
官燕盞紅燒飽魚4-6頭 零售價：HK$228／罐（425克）
大家亦可用官燕盞的清湯飽魚來做清湯飽魚冷烏冬，食譜即睇：【下一頁】
場地提供：GAGGENAU、Poggenpohl
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責任編緝：王芷瑩