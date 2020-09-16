【鮑魚食譜】即食鮑魚美味食譜　10分鐘自製簡易鮑魚蝦子麵【附食譜詳情】

▲ TOPick示範做紅燒鮑魚蝦子麵，做法十分簡單。（越玲瓏攝）

鮑魚不一定在過時過節才吃，大家平日可以用即食鮑魚來做出不同的菜式，方便簡單！TOPick試用官燕盞紅燒飽魚來做紅燒鮑魚蝦子麵，材料和做法都非常簡單，大約10分鐘即可完成！

紅燒鮑魚蝦子麵

製作步驟請點擊大圖：

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材料：

紅燒鮑魚 1罐

蝦子麵 2個

西蘭花 適量

蔥花 適量

車厘茄 適量

做法：

1. 先煮熟蝦子麵。

2. 西蘭花洗淨，放入滾水中快速燙軟，撈起瀝乾水份，備用。

3. 把紅燒鮑魚連汁煮滾，備用。

4. 於蝦子麵上鋪上紅燒鮑魚、倒入適量的紅燒鮑魚汁及鋪上其他食材裝飾即成。

官燕盞紅燒飽魚4-6頭 零售價：HK$228／罐（425克）

大家亦可用官燕盞的清湯飽魚來做清湯飽魚冷烏冬，食譜即睇：【下一頁】

場地提供：GAGGENAU、Poggenpohl

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責任編緝：王芷瑩