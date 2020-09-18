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【烹飪教煮】大廚教煮夏日開胃菜豉汁涼瓜燜䱽魚　埋芡及加薑辟腥有小秘訣【有片】

休閒 13:07 2020/09/18

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豉汁涼瓜燜䱽魚製作方法簡單，選用當造的涼瓜雷公鑿，甘甜味濃，配搭厚肉鮮味的矜貴鷹䱽魚。

夏日炎炎，胃口欠佳，最適合進食回甘味濃的涼瓜調劑一下。而且涼瓜有消暑、清熱解毒作用，簡單製作一味家常小菜已能讓食慾大增。在香港有15年歷史的不銹鋼廚具品牌，美思工房（Metier Atelier）的大廚孫家榮（Eric）師傅，這次會教大家炮製一道豉汁涼瓜燜䱽魚，煮法簡單，絕對是一味開胃佐飯家常菜。

豉汁涼瓜燜䱽魚（黃建輝攝）

鷹䱽本身魚味上乘，肉質幼嫩，只需加豆豉、葱蒜及辣椒等蒸，已惹味可口。這次師傅用到的涼瓜，會選近期當造的「雷公鑿」燜煮，更能突顯鷹䱽的鮮味。不過，很多人會怕魚腥味及涼瓜的苦澀味，有20多年中菜經驗的Eric師傅說只需多做幾個步驟，就可去除這煩惱。

如大家不想吃太苦的涼瓜，可選長身的泰國涼瓜，或者將涼瓜切薄片，可減輕苦味，但還有個步驟最重要，是涼瓜切片後可加少許鹽醃，可去除苦澀味。

立即去片睇睇︰

薑油爆出後要盛起

而平日大家會加薑去辟走魚腥味，師傅說要注意一點。

鑊燒紅加油後即放薑，但待薑爆出薑油後要盛起，否則薑太燶會變苦，影響整道菜的味道。

炒涼瓜時亦要留意醬料爆炒的時間是否足夠，如爆香醬料時間夠的話，整道菜的香味才會盡出。「或可在䱽魚身上先割幾刀，如井字形，燜煮時讓醬汁滲進肉中，會更容易入味。」

鑊燒熱後加油，放兩片薑爆香，待微焦時盛起。（黃依情攝）

埋生粉芡方法亦有秘訣，Eric就建議應先熄火才打芡。「生粉及水的比例大概是1比1.2，推至均勻後才倒入餸菜中，再開火煮滾芡汁便可。」這步驟的好處是讓芡汁更滑身，不會呈一粒粒，如邊開火邊打芡，芡汁甫落鑊已熟透並結成粒，影響口感。

豉汁涼瓜燜䱽魚材料（黃依情攝）

材料：

鷹䱽魚 1條
涼瓜 1隻
豆豉 40克
生抽 1茶匙
蠔油 1茶匙
半茶匙
蒜頭 1粒
乾葱 1粒
3湯匙
適量
4片
老抽 少許
胡椒粉 少許
生粉 少許

步驟：

1.將已去鱗及劏好的鷹䱽魚洗淨後，兩面割十字形的花，加胡椒粉及鹽醃備用。

將已去鱗及劏好的鷹䱽魚洗淨後，兩面割十字形的花，加胡椒粉及鹽醃備用。（黃依情攝）

2.涼瓜洗淨後，切開先去核，再切成件，加少許鹽醃15分鐘，然後沖水備用。

3.鑊燒熱後加油，放兩片薑爆香，待微焦時盛起。

4.用慢火將魚的一面煎香，呈金黃色後反轉煎另一面，煎好盛起備用。

用慢火將魚的一面煎香，呈金黃色後反轉煎另一面，煎好盛起備用。（黃依情攝）

5.煎魚魚油留用，兩片薑、乾葱及蒜頭切粒，放鑊爆香。

6.加涼瓜炒香，再加蠔油、生抽及豆豉再炒。

7.再加水、胡椒粉、糖及魚同煮5分鐘，水要浸過魚，讓魚更入味。盛起魚後再煮5分鐘。

將煮熟的涼瓜盛起放在䱽魚上，便完成。（黃依情攝）

8.然後熄火，將生粉及水拌勻開成芡汁，邊攪拌涼瓜邊倒入鑊，加老抽後開火再煮滾。

然後熄火，將生粉及水拌勻開成芡汁，邊攪拌涼瓜邊倒入鑊，加老抽後開火再煮滾。

9.將煮熟的涼瓜盛起放在䱽魚上，便完成。

䱽魚之王鷹䱽

在香港可品嘗到的䱽魚有銀䱽、白䱽及鷹䱽等，當中鷹䱽就有「䱽魚之王」之稱，是一眾䱽魚中最矜貴的一款，價格亦屬最高。鷹䱽是深海魚，一上水便很快死亡，故多以冰鮮保存，而且無法人工繁殖，是真正的海魚。其肉質厚而肥美，鮮甜有魚味，而且腥味少，故深得老饕歡迎。

那揀魚有何秘訣呢？Eric就教大家最緊要睇魚頭及魚身。

魚鰓要夠紅，眼仔要晶瑩剔透，呈透明狀，而且新鮮的鷹䱽魚有很多黑色魚鱗，購買時請魚檔師傅幫忙去掉便可。

涼瓜核呈紅色即熟透

這次Eric會選用夏天當造的「雷公鑿」涼瓜，其外形較短小，瓜蒂寬闊，瓜腳呈尖形，尤如個鑿一樣。這款涼瓜的苦味會較濃，但較爽口及帶回甘，多用於燜煮。而一年四季皆有的涼瓜就有泰國涼瓜，呈長形較幼身，苦味及瓜味較輕，多用於釀涼瓜。

涼瓜洗淨後，切開先去核，再切成件，加少許鹽醃15分鐘，然後沖水備用。（黃依情攝）

師傅亦教路，揀涼瓜時要留意瓜身不能太腍及呈瘀黑色。「有些涼瓜核會呈紅色，其實代表涼瓜已將近熟透，會較腍身，要盡快食用。」

美思工房（Metier Atelier）主要售賣不銹鋼廚具，在荔枝角設有專門店及烹飪教室，孫家榮師傅更會定期開班教煮。（黃建輝攝）

記者︰黃依情

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